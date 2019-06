Yemekteyiz 21 Haziran birincisi kim oldu? 21 Haziran Yemekteyiz kazananı ve eleneni

TV8 ekranlarında her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışması için bugün büyük final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz 21 Haziran birincisi kim oldu? Onur Büyüktopçu kaç puan verdi? izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz'de her gün farklı bir yarışmacı yemek yapıyor ve haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. TV8 ekranlarında her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışması için bugün büyük gün. Haftanın finalinin yaşancağı bugünde tüm izleyiciler 'Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim? Yemekteyiz 21 Haziran kim kazandı?' sorularının yanıtı için haberimizi okuyabilirsiniz..

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 21 HAZİRAN YEMEKTEYİZ KAZANANI

Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak. 19.00'a kadar devam edecek olan Yemekteyiz yarışmasında haftanın birincisi de 19.00 civarı açıklanacak.

Yemekteyiz haftanın 5. gününde yarışacak olan isim Çağatay Bostancı. 25 yaşında, öğrenci ve Çorumlu. Makina mühendisliği okuyor. Aynı zamanda oturduğu sitenin kafesini yönetiyor. Anlaşılması kolay bir insan olduğunu ve sivri noktaları olmadığını söylüyor.

Çağatay Bey’in menüsü şöyle:

Soğuk ayran çorbası

Çıtır tavuk topları ve peynir sosu

İtalyan salatası

Lokum ve Naçoz

Afrika sandalı

BU HAFTAKİ YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

ÖZGE BİLİCİ KİMDİR?

31 yaşında ve ev hanımı. Amasyalı olan yarışmacı, 9 yıllık evli ve bir çocuk annesi. Daha önce muhasebecilik yapan Özge Bilici, kuaförlük ve satış danışmanlığı da yapmış. Anne olduktan sonra iş hayatından çekilmiş. Kendisini tanımlarken, düşündüğünü pat diye söyleyerek özetliyor.

Bu haftanın kazanan ismi henüz belli olmadı. Ancak açıklandığı zaman sitemizde olacak.

KÜBRA DİRİKOL KİMDİR?

20 yaşında ve Siirtli. Tıbbi laboratuvr teknikeri olan yarışmacı, şu an çalışmıyor. Kendini hırslı ve tuttuğunu koparan biri olarak anlatan Kübra hanım, ani çıkışları olduğunu söylemeden de edemiyor.

SEYİTHAN BAŞKAN KİMDİR?

42 Yaşında aşçı. 20 yıllık evli olan Seyithan Başkan'ın, 10 yaşında bir kızı var. Mesleğinin verdiği avantajlarla kendisini bu haftanın şampiyonu ilan ediyor.

BÜŞRA TÖRE KİMDİR?

27 yaşında, Erzurumlu ve ev hanımı. 3 Yıllık evli olan yarışmacının 2 yaşında bir oğlu var. Anne olana dek satış danışmanlığı yapan Büşra hanım, iş hayatından ayrıldıktan sonra en büyük hobisinin yemek yapmak olduğunu dolayısıyla da kendisini yarışmanın favorisi olarak gördüğünü söylüyor.

ÇAĞATAY BOSTANCI KİMDİR?

25 yaşında ve Çorumlu. Makine mühendisliği okuyan yarışmacı, oturduğu sitenin kafesini işletiyor. Kendisini anlatırken, herkesle anlaşan sivri noktaları olmayan biri olduğunu söylüyor.