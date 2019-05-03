Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 3 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz’de haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Onur Büyüktopçu’nun eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Yemekteyiz’in son bölümünde Derya yarıştı. Menüsü ilgi çekici olsa da oldukça fazla eleştiri alan Derya, karşılık verince masada sık sık gerginlik yaşandı. Derya iki kişiden 1’er puan alırken, Ayten’den 5, Melis’ten ise 2 puan alarak günü 9 puanla tamamladı. Şansını iyice azaltan Derya, tüm umutlarını Onur Büyüktopçu’nun verdiği gizli puana bağladı.

YEMEKTEYİZ’DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8’in sevilen yarışma programı Yemekteyiz’de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Belli olduğu takdirde haberimizde yayınlanacaktır.

YEMEKTEYİZ’DE 2 MAYIS PUANLARI

Haftanın dördüncü gününde Yemekteyiz’de yemeklerini yapacak olan Dilan Hanım mutfakta iddialı bir yarışmacı.

Menüsü

Kremalı mantar çorbası

Yalancı mantı

Çoban salatası

Tas kebabı

Pirinç pilavı

Magnolia

Yemekteyiz yarışmasına yukarıdaki menü ile katılan yarışmacı Yasin Cihan diğer yarışmacılardan aldığı toplam puan

Ömer: 1 Puan

Akın: 1 Puan

Ayten: 5 Puan

Melis: 2 Puan

YEMEKTEYİZ 29 NİSAN – 3 MAYIS HAFTASI YARIŞMACILARI

Ömer Akçay Kimdir?

Yemekteyiz yarışmasında 29 Nisan pazartesi günü ilk Ömer Akçay yarışacak. Ömer Akçay ses sanatçısıdır ve yemek konusunda kendine güveniyor. Ömer Akçay, hazırladığı menü ile rakiplerini geçebilecek mi?

Melis Ümit Baş kimdir?

Melis Ümit Baş Yemekteyiz'de 30 Nisan salı günü yarışacak isim... Melis Ümit Baş, butik sahibi ve kendisini yemek konusunda iddialı buluyor. Melis hanım birbirinden güzel yemekler ile rakiplerinin karşısına çıkacak.

Ayten Uğur kimdir?

Ayten Uğur, Yemekteyiz 29 Nisan-3 Mayıs'ta 3. gün yarışacak isim... Ayten Uğur yemek konusunda kendine güveniyor ve tekstil işiyle uğraşıyor. Ayten Uğur, 3. gün hünerlerini sergileyecek.

Dilan Güney kimdir?

Oyunculukla uğraşan Dilan Güney, Yemekteyiz'de bu hafta 4. gün yarışacak. Dilan Güney, mutfakta oldukça iddialı bir yarışmacı...

Akın Uzunal kimdir?

Yemekteyiz'de bu hafta 3 Mayıs cuma günü haftanın finalinde yarışacak yarışmacı Akın Uzunal... Akın Uzunal, teknoloji firması sahibidir ve yemek konusunda iddialı...