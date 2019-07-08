Yaşamak İçin Öldür filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Başrollerinde Steve Austin, Vinnie Jones, Nathan Jones, Rick Hoffman yer aldığı Yaşamak İçin Öldür filmi Beyaz Tv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Aksiyon filmi sevenler için iyi bir fırsat olan Yaşamak İçin Öldür filmi, hapishanede tutuklu olan Jack Conrad’ın hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. İşte Yaşamak İçin Öldür filmi konusu ve oyuncuları

YAŞAMAK İÇİN ÖLDÜR FİLMİ KONUSU

Central Amerikan hapishanesindeki tutuklulardan biri olan Jack Conrad, ölüm cezasıyla hüküm giymiştir. Bu sırada cezasını çekmeyi beklemekte olan olan son derece varlıklı bir televizyon yapımcısı tarafından satın alınır. Ortada son derece insanlık dışı bir proje söz konusudur. Jack Conrad, kendisi gibi hükümlü dokuz mahkumla birlikte ıssız bir adaya gönderilecektir. Bu adada aralarında oynanacak oyun ise kıyasıyla rekabet ve kan doludur. Her biri dünyanın başka yerlerinden birer katil olan mahkumlar, hayatta kalabilmek için birbirlerini öldürecek, sağ kalan son kişi ise özgürlüğüne kavuşacaktır.

YAŞAMAK İÇİN ÖLDÜR OYUNCULARI

Yaşamak İçin Öldür filmi oyuncu kadrosunda Steve Austin, Vinnie Jones, Nathan Jones, Rick Hoffman, Madeleine West, Manu Bennett, Tory Mussett, Andy McPhee yer alıyor.