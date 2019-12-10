Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey konusu ne, oyuncuları kimler?

Mandıra Filozofu filmi ile sinema sektörüne giriş yapan Müfit Can Saçıntı Yaşamak Güzel Şey filmi ile izleyici karşısına çıkıyor. 2017 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik gibi isimler yer alıyor. Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti-kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. İşte Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU NE?

Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı bir adam, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar. Müfit adeta bir anti kahramana dönüşmüştür.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmi izleyenler sonbaharın, doğanın ve güzelliği yansıtıldığı bu filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Yaşamak Güzel Şey filmi çekimleri, İstanbul Atatürk Arboretumu’nda (Ağaç Müzesi) gerçekleştirilmiştir.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI

Yaşamak Güzel Şey oyuncuları arasında Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek ve Onur Dilber gibi isimler yer alıyor.