Yaşamak Güzel Şey konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi?

Yaşamak Güzel Şey filmi, bu akşam sinemaseverlerin dizilerden kaçış yolu olacak. Hem eğlendiren hem ders veren bir hikayeye sahip olan film güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Müfit'in hikayesinin anlatıldığı film bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Filmin ana hikayesi Müfit karakterinin dersvari, mesajlar dolu değişimi üzerinden ilerliyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Etraftaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar. Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı'nın duygusal komedi türündeki, üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri kasım ayında tamamlanan Yaşamak Güzel Şey, sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntüleriyle sinemaseverlere tam bir görsel şölen yaşatıyor. Yaşamak Güzel Şey’in çekimleri İstanbul’da Atatürk Arboretumu‘nda (Ağaç Müzesi) yapıldı.