Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi?

Yönetmenliğini ve başrollerini Müfit Can Saçıntı’nın üstlendiği Yaşamak Güzel Şey filmi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti-kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Filmin nerede çekildiği de merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU

Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı bir adam, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar. Müfit adeta bir anti kahramana dönüşmüştür.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLDİ?

Yaşamak Güzel Şey filmi çekimleri İstanbul Atatürk Arboretumu’nda (Ağaç Müzesi) gerçekleştirilmiştir.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı'nın bu üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.