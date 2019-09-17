Yasak Elma 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar

Yasak Elma Pazartesi akşamları izlenen diziler arasında üst sıralarda yerini aldı. Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un gerçekleştirdiği Yasak Elma son bölümde neler olduğu dizinin hayranları tarafından aratılmaya başladı. Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder. Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır. Peki, Yasak Elma 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

YASAK ELMA 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız’ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika’nın kurduğu planı alt üst eder. Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır. Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya’nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir.

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YASAK ELMA 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA GEÇTİĞİMİZ SEZON NELER OLDU?

Ender’in Yıldız’a kurduğu tuzak işe yarıyor ve Yıldız kapı dışarı ediliyor. Hem de Ender’in gözleri önünde. Halit, Yıldız’ın ona tuzak kurduğunu sanıp Yıldız’ı kapıya koyuyor. Yıldız önce yalvararak sonra da intikam yemini ederek giderken, Halit bir kez daha kapıyı açıyor. Yıldız’ın üzerindeki mücevherleri alan Halit ‘senden benden hiçbir şey alamazsın’ diyerek Yıldız’ı çok şaşırtıyor. Yıldız bu tavırla adeta yıkılıyor. Masun olduğunu haykıran Yıldız gözyaşlarına boğuluyor. Ender ise bu zaferin tadını çıkarmakla meşguldür. Ancak Ender’i mahvedecek olan Yıldız’dan önce Şahika’dır. Ender, Şahika’nın peşinde olduğunu anlıyor. Yıldız ise bu süreçte perişan halde suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ancak Halit artık Yıldız'ı düşünecek durumda değil. Yıldız, Ender’e o kadar çok öfkeli ki onu öldürebileceğini söylüyor.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.