Yasak Elma 50. bölüm izle! Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 50. son bölümde neler yaşandı? Fox Tv’nin başarılı dizisi Yasak Elma Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği dizinin senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Soyata’ya ait. Yasak Elma son bölümde Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Peki, Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

YASAK ELMA 50. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.

YASAK ELMA 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA GEÇTİĞİMİZ SEZON NELER OLDU?

Ender’in Yıldız’a kurduğu tuzak işe yarıyor ve Yıldız kapı dışarı ediliyor. Hem de Ender’in gözleri önünde. Halit, Yıldız’ın ona tuzak kurduğunu sanıp Yıldız’ı kapıya koyuyor. Yıldız önce yalvararak sonra da intikam yemini ederek giderken, Halit bir kez daha kapıyı açıyor. Yıldız’ın üzerindeki mücevherleri alan Halit ‘senden benden hiçbir şey alamazsın’ diyerek Yıldız’ı çok şaşırtıyor. Yıldız bu tavırla adeta yıkılıyor. Masun olduğunu haykıran Yıldız gözyaşlarına boğuluyor. Ender ise bu zaferin tadını çıkarmakla meşguldür. Ancak Ender’i mahvedecek olan Yıldız’dan önce Şahika’dır. Ender, Şahika’nın peşinde olduğunu anlıyor. Yıldız ise bu süreçte perişan halde suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ancak Halit artık Yıldız'ı düşünecek durumda değil. Yıldız, Ender’e o kadar çok öfkeli ki onu öldürebileceğini söylüyor.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.