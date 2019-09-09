Yasak Elma 48. son bölüm özeti: Yasak Elma yeni sezonunda Ender yaşıyor mu?

Yasak Elma 48. son bölümünde neler oldu? Yasak Elma yeni sezonunda Ender yaşıyor mu? soruları 9 Eylül Pazartesi aratılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizi de sezon finali herkesi şoke etmiş ve merak uyandırmıştı. Ender’in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun’ların hayatı tamamen değişmiştir. Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit’i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Haberimiz içerisinden Yasak Elma 48. son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

YASAK ELMA 48. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender’in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun’ların hayatı tamamen değişmiştir.

Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit’i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Hesaba katmadığı tek şey, Ender’in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız’ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.

YASAK ELMA GEÇTİĞİMİZ SEZON NELER OLDU?

Ender’in Yıldız’a kurduğu tuzak işe yarıyor ve Yıldız kapı dışarı ediliyor. Hem de Ender’in gözleri önünde. Halit, Yıldız’ın ona tuzak kurduğunu sanıp Yıldız’ı kapıya koyuyor. Yıldız önce yalvararak sonra da intikam yemini ederek giderken, Halit bir kez daha kapıyı açıyor. Yıldız’ın üzerindeki mücevherleri alan Halit ‘senden benden hiçbir şey alamazsın’ diyerek Yıldız’ı çok şaşırtıyor. Yıldız bu tavırla adeta yıkılıyor. Masun olduğunu haykıran Yıldız gözyaşlarına boğuluyor. Ender ise bu zaferin tadını çıkarmakla meşguldür. Ancak Ender’i mahvedecek olan Yıldız’dan önce Şahika’dır. Ender, Şahika’nın peşinde olduğunu anlıyor. Yıldız ise bu süreçte perişan halde suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ancak Halit artık Yıldız'ı düşünecek durumda değil. Yıldız, Ender’e o kadar çok öfkeli ki onu öldürebileceğini söylüyor.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.