Yakın Tehdit konusu nedir? Yakın Tehdit filmi oyuncuları kimler?

Başrollerinde Oscar’lı oyuncu Nicolas Cage’in yer aldığı Yakın Tehdit filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Kanal D ekranlarında saat 22:00’da başlayan filmin yönetmenliğini Joel Schumacher üstleniyor. Yakın Tehdit filmi oyuncuları ve konusu da aratılan konular arasında yerini alıyor.

YAKIN TEHDİT FİLMİ KONUSU

Miller ailesi refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı (Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar.

Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır... Aldanma ve ihanet şimdi evin salonundadır...

Yönetmenliğini deneyimli sinema adamı Joel Schumacher'ın üstlendiği filmde, senaryo Karl Gajdusek'e emanet. Başrolleri ise Oscar'lı iki yıldız Nicolas Cage ve Nicole Kidman paylaşıyor.

YAKIN TEHDİT OYUNCULARI

Yakın Tehdit filmi oyuncu kadrosunda Nicolas Cage, Nicole Kidman, Ben Mendelsohn, Liana Liberato, Cam Gigandet, Jordana Spiro, Dash Mihok ve Emily Meade yer alıyor.