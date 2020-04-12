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  3. Ya İstiklal Ya Ölüm'ün yeni bölümünde açığa çıkma korkusu!

Ya İstiklal Ya Ölüm'ün yeni bölümünde açığa çıkma korkusu!

Ya İstiklal Ya Ölüm'ün yeni bölümünde açığa çıkma korkusu!

Milli Mücadele'nin etkin üyelerinden olan Hüsamettin Bey ile Osman Kahya tutuklanacak. Açığa çıkma korkusu yaşayan Topkapılı, Hafız Kemal ve diğerleri de daha dikkatli hareket edecekler.

Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Rıza Kocaoğlu, Hilmi Cem İntepe, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli’nin paylaştığı, “Ya İstiklal Ya Ölüm”ün yeni bölümünde; Millet Meclisi’ni kurmak için Ankara’ya gelenlerin yaşadığı zorluklar, fikir ayrılıkları ve Meclisi açmak için yaptıkları çabalar anlatılacak. Bölümde ayrıca hükümetin başında olan Damat Ferit Paşa’nın Ankara’da Meclisi açmayı düşünen Milli Mücadele taraftarlarına karşı mücadelesi ile İngilizler’in de desteklediği Kuva-yi İnzibatiye ordusunu kurması yer alacak. Anadolu’da çıkan isyanlar ile Anzavur’un ordusuyla beraber Ankara sınırına kadar olan ilerleyişi ve Meclis’in açılmasına mani olmaya çalışan tehditler de işlenen diğer konular olacak. Ankara’da tüm bunlar yaşanırken İstanbul’da da işler iç açıcı değildir. 


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