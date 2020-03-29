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  3. Ya İstiklal Ya Ölüm'de Halide Hanım, Adnan Bey, Cami Bey ve Hüsrev Bey düşmanın nefesini adeta enselerinde hissediyor!

Ya İstiklal Ya Ölüm'de Halide Hanım, Adnan Bey, Cami Bey ve Hüsrev Bey düşmanın nefesini adeta enselerinde hissediyor!

Ya İstiklal Ya Ölüm'de Halide Hanım, Adnan Bey, Cami Bey ve Hüsrev Bey düşmanın nefesini adeta enselerinde hissediyor!

Halide Hanım, Adnan Bey, Cami Bey ve Hüsrev Bey düşmanın nefesini adeta enselerinde hissediyor

16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri askerlerince işgal edilen İstanbul’daki milli mücadelenin kilit isimleri ve Mebusan Meclisi’ndeki mebuslar, Mustafa Kemal’in önderliğinde Ankara’da kurulacak meclis için çok zorlu ve önemli bir yolculuğa çıkıyor… Halide Hanım, Adnan Bey, Cami Bey ve Hüsrev Bey oldukça zor koşullarda, düşmanın nefesini adeta enselerinde hisseder bir şekilde yol almaktadırlar. Geçtikleri köylerde kısa süre dinlenen ve yollarına devam eden grup için Ankara’ya ulaşmak düşündüklerinden daha da zor bir hal alır. 


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