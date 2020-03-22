Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları kim? TRT 1 Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu nedir? İşte yeni bölüm fragmanı!

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncu kadrosu sık sık araştırılıyor. Kirli Kedi yapım imzalı dizi İstanbul'un işgali sırasında yaşanan gelişmeleri konu alıyor. Mini dizinin başrollerinde birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin yönetmen koltuğunda Yasin Uslu oturuyor. Pazartesi akşamaları izleiyici ile buluşan . Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosu ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCU KADROSUNDAN KİMLER VAR?

İlker Kızmaz – Mustafa Kemal Atatürk

Birkan Sokullu – Topkapılı Cambaz

Dolunay Soysert – Halide Edip Adıvar

Osman Sonant – Ali Fuat Paşa

Mehmet Özgür – Mehmet Akif Ersoy

Rıza Kocaoğlu – İhsan Pere

Hilmi Cem İntepe – Garip

Melis Sezen – Nazan

Umut Karadağ

Ushan Çakır

Altan Erkekli

Serkan Ercan

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 3-4. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatacak olan dizi, Milli Mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.

Dizinin yayınlanan afişinde Mustafa Kemal karakterine hayat veren İlker Kızmaz, Topkapılı karakterine hayat veren Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine hayat veren Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine hayat veren Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine hayat veren Osman Sonant, İhsan Pere karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine hayat veren Melis Sezen yer alıyor.

16 Mart 2020 günü yayımlanacak dizinin ilk bölümünde; İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul'un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak.