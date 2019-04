Wonder Woman konusu nedir? Wonder Woman oyuncuları kimdir?

Wonder Woman’ın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Patty Jenkins’in oturduğu Wonder Woman son yılların en iyi kadın süper kahraman filmi olarak görülüyor. Daha önce Cani filminde istediği başarıyı yakalayamayan Patty Jenkins’in yönettiği Wonder Woman 2017 yılına damga vuran filmler arasında yerini aldı. Hızlı ve Öfkeli serisi ile tanınan Gal Gadot’un başrolünde yer aldığı Wonder Woman, başarısız bir süreç geçiren DC’nin de kendini toparlaması yardımcı oldu. Wonder Woman hakkında her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

WONDER WOMAN KONUSU

Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.

WONDER WOMAN OYUNCULARI

Wonder Woman'ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.

GAL GADOT KİMDİR?

Gal Gadot kimdir, Hızlı ve Öfkeli serisinde canlandırdığı Gisele Yashar rolü ile tanındı.

Gal Gadot, 30 Nisan 1985 tarihinde Rosh Haayin, İsrail‘de doğmuştur. Ataları Avrupa’dan göç etmiş Yahudiler. Gal Gadot, 19 yaşında katıldığı İsrail Savunma Kuvvetleri’nde asker olarak iki yıl görev yaptı.

Model olarak 2008 yılından itibaren İsrail’in en büyük giyim firması Castro’nun modellerinden biri oldu. Ayrıca Captain Morgan, Vine Vera ve Jaguar’ın uluslararası kampanyalarında yer aldı. Cosmopolitan, Bride Magazine ve FHM’de kapak kızı oldu.

Gal Gadot, 2004 yılında ‘İsrail Güzeli’ seçildi. 2004 yılında Miss Universe’de İsrail’i temsil etti.

İsrail’de Bar Refaeli‘den sonra beğenilen ve en çok kazanan ikinci model olmuştur.

Sonradan başladığı üniversitede hukuk okurken Quantum of Solace’de yer alacak Bond kızı “Camille Montes” rolü için yapılan seçmelere çağrıldı bunun sonunda ise oyuncu yönetmeni tarafından Hızlı ve Öfkeli 4 filmi için seçildi.

2009 yılında “Hızlı ve Öfkeli 4” filminde Gisele Harabo karakterini canlandırırken, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso ile birlikte oynadı. Bundan sonra bu filmin serisi çekilen tüm versiyonlarında rol aldı.

2012 yılında Shalom Life ‘da yayımlanan “Dünyadaki en yetenekli ve muhteşem 50 Yahudi kadın ” sıralamasında model Bar Refaeli ve oyuncu Eva Green‘in ardından 5. sırada yer aldı

Gal Gadot, 28 Eylül 2008 tarihinde İsrailli iş adamı Yaron Varsano ile evlendi. Alma (d. 2011) adında bir kızı vardır.

2016 yılında “Criminal” filminde Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones ile beraber oynadı.

2016 yılında “Batman v Superman: Dawn of Justice” filminde Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Jason Momoa ile birlikte rol aldı.

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu:

2017 – Wonder Woman (Wonder Woman) (Sinema Filmi)

2016 – Triple 9 (Sinema Filmi)

2016 – Criminal (Sinema Filmi)

2015 – Hızlı ve Öfkeli 7 (Gisele) (Sinema Filmi)

2015 – Batman v Superman: Dawn of Justice (Diana Prince) (Sinema Filmi)

2013 – Hızlı ve Öfkeli 6 (Gisele Harabo) (Sinema Filmi)

2011 – Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Gisele Harabo) (Sinema Filmi)

2010 – Çılgın Bir Gece (Myklia) (Sinema Filmi)

2010 – Gece ve Gündüz (Sinema Filmi)

2009 – The Beautiful Life: TBL (Olivia)(TV Dizisi)

2009 – Hızlı ve Öfkeli 4 (Gisele Harabo) (Sinema Filmi)

2008 – Bubot (TV Dizisi)

CHRİS PİNE KİMDİR?

Chris Pine kimdir, 2009 yılında, “Uzay Yolu” (Star Trek) filminde dizisinde Yıldız Gemisi Atılgan’ın kumandanı Kaptan Kirk oynayan William Shatner‘in gençliğini canlandırdı.

Chris Pine, 26 Ağustos 1980 tarihinde ABD., Los Angeles‘de doğmuştur. Babası Robert Pine ve annesi Gwynne Gilford‘da sinema oyuncusudur. Katherine Pine (d.1972) adında oyunculuk yapan bir ablası vardır. California Üniversitesi‘nde okudu. Son bir yıl İngiltere‘de Leeds Üniversitesi’nde okudu. Ayrıca oyunculuğa başlamadan önce San Francisco American Conservatory Theater’da oyunculuk eğitimi aldı.

Chris Pine, 2003 yılında “ER” ve “The Guarak profesonel oyunculuk hayatına başladı. 2004 yılında “The Princess Diaries 2: Royal Engagement” filminde Anne Hathaway ile birlikte oynadı.

2006 yılında “Just My Luck” adlı filmde Lindsay Dee Lohan İle birlikte başrolde oynadı.

Chris Pine, 2009 yılında Uzay Yolu” (Star Trek) filminde, daha önce 1966-1969 yılları arasında yayınlanan ABD yapımı Uzay Yolu dizisinde Yıldız Gemisi Atılgan’ın kumandanı Kaptan Kirk oynayan William Shatner‘in gençliğini canlandırdı.

Chris Pine, 2009 yılında Jeffrey Jacob Abrams‘ın yönettiği bilim kurgu filmi “Uzay Yolu” (Star Trek) adlı, Kaptan Kirk, Mister Spock, Doktor McCoy ve mühendis Scott’un Yıldız Filosu Akademisi’ndeki tanışmaları ve Atılgan uzay gemisiyle ilk yolculuğa çıkmalarını konu alan filmde John Cho, Ben Cross, Bruce Greenwood, Simon Pegg, Chris Pine, Zachary Quinto, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban, Anton Yelchin, Eric Bana ve Leonard Nimoy rol aldı.

2013 yılında, 2009 yapımı Star Trek’in devam filmi niteliğinde olan “Bilinmeze Doğru: Star Trek / Star Trek Into Darkness” adlı filmde başrollerinde ilk filmde de yer alan James T. Kirk rolünde Chris Pine, Zachary Quinto, John Cho, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, Anton Yelchin, Leonard Nimoy ve Bruce Greenwood yer alıyor. Aynı zamanda Benedict Cumberbatch, Peter Weller ve Alice Eve gibi yeni isimlerde kadroya katılmıştır.

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu:

2017 – Wonder Woman (Sinema Filmi)

2015 – Zor Saatler (Bernie Webber) (Sinema Filmi)

2015 – Z for Zachariah (Caleb) (Sinema Filmi)

2014 – Stretch (Roger Caros) (Sinema Filmi)

2014 – Sihirli Orman (Sinema Filmi)

2014 – Patrondan Kurtulma Sanatı 2 (Dave Harken) (Sinema Filmi)

2013 – Jack Ryan: Gölge Ajan (Jack Ryan) (Sinema Filmi)

2013 – Bilinmeze Doğru: Star Trek / Star Trek Into Darkness (James T. Kirk) (Sinema Filmi)

2012 – İyi Olan Kazansın (FDR Foster) (Sinema Filmi)

2012 – People Like Us (Sam) (Sinema Filmi)

2012 – Efsane Beşli (Jack Frost) (Sinema Filmi) (Seslendirme)

2011 – Vazgeçmem Senden (Mystery Buddy) (Sinema Filmi)

2011 – The Captains (TV Filmi)

2010 – The 82nd Annual Academy Awards (Sunucu) (TV Filmi)

2010 – Small Town Saturday Night (Rhett Ryan) (Sinema Filmi)

2010 – Durdurulamaz (Will Gordon) (Sinema Filmi)

2009 – Veba (Ryan Green) (Sinema Filmi)

2009 – Uzay Yolu (Kirk) (Sinema Filmi)

2009 – Beyond All Boundaries (Hanson Baldwin Seslendirme) (Kısa Film)

2008 – Bottle Shock (Bo Barrett) (Sinema Filmi)

2007 – Tehlikeli Aslar (Darwin Tremor ) (Sinema Filmi)

2006 – Just My Luck (Jake Hardin) (Sinema Filmi)

2006 – Kör Aşk (Danny) (Sinema Filmi)

2005 – Confession (Luther Scott) (Sinema Filmi)

2005 – American Dreams (Joey Tremain) (TV dizisi)

2004 – The Princess Diaries 2: Royal Engagement (Nicholas Devereaux) (Sinema Filmi)

2004 – Why Germany? (Chris) (Kısa Film)

2003 – CSI: Miami (Tommy Chandler) (TV dizisi)

2003 – The Guardian (Lonnie Grandy) (TV dizisi)

2003 – ER (Levine) (TV dizisi)