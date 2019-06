Wonder Woman filmi konusu ne? Wonder Woman filmi oyuncuları kimler?

Film sektöründe başarılı projelere imza atan Warner Bros bu sefer Wonder Woman filmi ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. DC sinematik dünyasına ait olan ve Superman, Batman gibi süper kahramanlar ile beraber mücadele eden Wonder Woman filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde dünyaca ünlü güzel Gal Gadot’un Wonder Woman karakterini canlandırdığı film 1. dünya savaşında geçiyor. Wonder Woman filminin bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanmasıyla beraber izleyenler Wonder Woman filmi konusunu ve oyuncularını merak ediyor. İşte detaylar

WONDER WOMAN FİLMİ KONUSU

Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. Birçok inanüstü yetenek ve kıvrak bir zekayla donatılmış olan güzel kahraman Cennet Adası'nın medeniyete açılan kapısı olacaktır. Günün birinde adaya bir Amerikan savaş uçağı düşer. Uçağın pilotu Steve Trevor (Chris Pine), Diana tarafından kurtarılır. Dünyanın büyük bir savaş halinde olduğunu anlatan pilotun sözleriyle Diana, adasını terkederek uygar dünyaya doğru yola çıkar ve dünya savaşını bitirebilmek için bütün hünerlerini ortaya sermeye başlar.

WONDER WOMAN FİLMİ OYUNCULARI

Wonder Woman'ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.

Gal Gadot Rolü : Diana / Wonder Woman

Chris Pine Rolü : Steve Trevor

Connie Nielsen Rolü : Hippolyta

Robin Wright Rolü : Antiope

Danny Huston Rolü : Ludendorff

David Thewlis Rolü : Sir Patrick

Elena Anaya Rolü : Dr. Maru

Lucy Davis Rolü : Etta