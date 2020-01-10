Warcraft filmi televizyonda ilk kez yayınlanıyor! Warcraft filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

World of Warcraft oyununun beyazperdeye uyarlanan filmi Warcraft 10 Ocak Cuma günü TV’de ilk kez yayınlanıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Warcraft filmi oyuncu kadrosunda Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton ve Ben Foster gibi isimler yer alıyor. Aksiyon ve macera dolu filmde nesli tükenmekte olan orklar kendilerine yeni bir yaşam alanı bulmak üzere dünyaya gelirler. Azeroth krallığında insanlarla karşı karşıya gelen orklar için başlayacak savaş kaçınılmazdır. İşte Warcraft filmi konusu ve oyuncuları

WARCRAFT FİLMİ KONUSU NE?

World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapım farklı ırkların karşı karşıya geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye taşıyor. Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da eşikteki bu savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkım bekler, diğeri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.

WARCRAFT OYUNCULARI

Travis Fimmel Rolü : Anduin Lothar

Toby Kebbell Rolü : Durotan

Paula Patton Rolü : Garona

Ben Foster Rolü : Medivh

Dominic Cooper Rolü : King Llane Wrynn

Ben Schnetzer Rolü : Khadgar

Robert Kazinsky Rolü : Orgrim

Clancy Brown Rolü : Blackhand

Daniel Wu Rolü : Gul’Dan

Ruth Negga Rolü : Lady Taria

Anna Galvin Rolü : Draka