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  3. Warcraft filmi hangi kanalda? Warcraft filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Warcraft filmi hangi kanalda? Warcraft filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Warcraft filmi hangi kanalda" Warcraft filmi konusu nedir, oyuncuları kimler"

Başrollerini Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster ve Toby Kebbell'in paylaştığı Warcraft filmi 21 Mart Cumartesi günü Star Tv'de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Duncan Jones'un paylaştığı fantastik film izleyenlere soluksuz bir macera yaşatıyor. Filmde soyları tükenen orklar ile insanlar arasında geçen savaş anlatılıyor. Peki, Warcraft filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte cevabı…

Warcraft filmi konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. World of Warcraft oyununun beyazperdeye uyarlanan filmi Warcraft yönetmen koltuğunda Duncan Jones oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton ve Ben Foster gibi isimler yer alıyor. Filmde Azeroth krallığında insanlarla karşı karşıya gelen orkların savaşı izleyiciye aktarılıyor. İşte Warcraft filmi konusu ve oyuncuları...

WARCRAFT FİLMİ KONUSU NE?

World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapım farklı ırkların karşı karşıya geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye taşıyor. Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da eşikteki bu savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkım bekler, diğeri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.

WARCRAFT OYUNCULARI

Travis Fimmel Rolü : Anduin Lothar

Toby Kebbell Rolü : Durotan

Paula Patton Rolü : Garona

Ben Foster Rolü : Medivh

Dominic Cooper Rolü : King Llane Wrynn

Ben Schnetzer Rolü : Khadgar

Robert Kazinsky Rolü : Orgrim

Clancy Brown Rolü : Blackhand

Daniel Wu Rolü : Gul’Dan

Ruth Negga Rolü : Lady Taria

Anna Galvin Rolü : Draka


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