Vuslat yeni 17. bölüm fragmanı Vuslat izle 16. son bölüm TRT 1'de

Vuslat’ın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Vuslat’ın yeni bölümünde işler kızışıyor. Vuslat’ın son bölümünde Kerem bir kadına ağlamaklı olarak “Fotoğraftaki çocuğu tanıyor musunuz?” diye sorar. Kadın ise “Dünya gözüyle öpüp okşayamadığım torunum, Kerem.” der ve Kerem şok olur. Aziz “Artık Feride beni katil de bilmiyor. Feride’ye evlenme teklif edeceğim.” diyerek sürpriz bir karar verir. Kerem kendi kendine “Hayat öyle mahvedilmez bana, hayat böyle mahvedilir.” der. Babasının karısına geçip dalga geçerek anneannesini getirir ve gösterir.

VUSLAT 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1’in sevilen dizisi Vuslat’ın 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

VUSLAT 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 16. BÖLÜM ÖZETİ

Tutuklanma kararını sükûnetle karşılayan Aziz, bu sırada hayatını kökten değiştirecek bir karar veriyor. Yine iddialı olayları ekrana taşıyacak olan Vuslat dizisi, yeni bölümüyle TRT1 ekranında fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Aziz’in cezaevinde can güvenliği tehlike altına girerken, koğuşta da dışarıda öğrenemediği sırların kapısını aralamaya devam eder.

Aziz’in tutuklanmasını izlemek zorunda kalan Tahsin, bir yandan ailesine gelen tehditlerle uğraşırken diğer yandan geçmişiyle yüzleşmeye devam eder. Abisinin durumundan habersiz olan Kerem, kendi gerçekleriyle yüzleşmektedir.

Feride’nin yaşayacağı büyük şok geçmiş anıları hatırlamasına sebep olur. Aziz’i kurtarabilmek uğruna, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kader karşında yenilgiye uğrayacak ve oda kendi imtihanıyla yüz yüze kalacaktır.

Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, “Büyük Deniz” adımına ilerlerken, Aziz, kendi öfkesinin bedelini ödemek için cezasını çekmeye razı olmuş ve kaderini kabullenmiştir. Bu kabullenişin, kendisine nelere mal olacağını öğrenmesi çok uzun sürmeyecektir.

“Vuslat” dizisi yeni bölümünde ayrılıklarla, çözülmeyi bekleyen sırlarıyla, umuda gebe yeni kararlarla, beklenmedik kavuşmalarla ve Salih Baba’nın güzel anlatımıyla evlerinize konuk olmaya geliyor…

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

VUSLAT KONUSU

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkânını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkânsızlığı ile yüz yüze kalacaklardır.

VUSLAT OYUNCULARI

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 1998 yılında Muğla'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda eğitimini sürdüren Devrim Özkan, oyunculuk kariyerine Rüya adlı dizide canlandırdığı İpek karakteri ile adım atmıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Feride karakterine hayat veren Devrim Özkan, 1.73 metre boyunda ve 52 kilodur.

Devrim Özkan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Feride) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Havva) (TV Dizisi)

2017 – Rüya (İpek) (TV Dizisi)

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ümit İbrahim Kantarcılar'dır. Oyunculuğa okul tiyatrosunda başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'na geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ümit Kantarcılar, özellikle Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Ceyhun karakteri ile tanınmış aynı süreçte ise Kızlar ve Anneleri isimli yarışma programını sunmuştur.

Kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile 2014 yılında evlenen Ümit Kantarcılar'ın bu evlilikten Elis Naz adında bir kızı bulunmaktadır.

Rengarenk, Şehrin Melekleri, Babalar Ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları, Yerden Yüksek, Küçük Sırlar ve İki Aile dizilerinde rol alan Ümit Kantarcılar, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Ümit Kantarcılar, 1.88 metre boyunda, 81 kilo ve Terazi burcudur.

Ümit Kantarcılar'ın oynadığı tiyatro oyunları :

Midirfillik : Mehmet Akan – Antalya Belediye Tiyatrosu

Sahte Kahramanlar – Antalya Belediye Tiyatrosu

Düdüklü Kıymalı Bamya – Antalya Belediye Tiyatrosu

Artiz Mektebi – Müjdat Gezen Konservatuar

Yarışmalar Kabare- Müjdat Gezen Konservatuar

Gazinoda Aşk Başkadır – Müjdat Gezen Konservatuar

Tanımadığım Adamlar – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

İçimdeki Timsah – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Ben Eskiden Küçüktüm – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Yalı Çapkını (Stand up) – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

İki İleri Bir Geri – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Bilgiozetim.com – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Ümit Kantarcılar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Kerem) (TV Dizisi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Onur) (TV Dizisi)

2016 – Kaçın Kurası (Aras) (TV Dizisi)

2015 – Şehrin Melekleri (Gürkan Akad) (TV Dizisi)

2012 – Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Pis Yedili (Ceyhun) (TV Dizisi)

2010 – Çakıl Taşları (Ekrem) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek ((Anıl) TV Dizisi)

2010 – 2011 – Küçük Sırlar (Erkan) (TV Dizisi)

2006 – İki Aile (Can) (TV Dizisi)

2006 – Hayat Türküsü (Cengiz) (TV Dizisi)

OSMAN ALKAŞ KİMDİR?

Kıbrıslı Türk oyuncu Osman Alkaş, 3 Kasım 1955 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa’da dünyaya gelmiştir. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularındandır ve halen bu tiyatroda aktif görev almaktadır. Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Anabilim Dalı mezunu olan Osman Alkaş, uzun süre çocuk programları, sabah programları, yemek programları ve radyoda kadın programları yapmıştır.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan Osman Alkaş; Hayat Şarkısı, Bedel, Kurt Seyit ve Şura ve Eski Hikaye dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Tahsin karakterine hayat vermekte olan Osman Alkaş, 1.79 metre boyunda 95 kilo ve Akrep burcudur.

Osman Alkaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Tahsin) (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Sinema Filmi)

2018 – Ölümlü Dünya (Begüm’ün Babası) (Sinema Filmi)

2018 – Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi)

2018 – Gülizar (Veysel) (TV Dizisi)

2017 – Acı Tatlı Ekşi (Hakan) (Sinema Filmi)

2017 – Hayat Şarkısı (Müfit) (Tv Dizisi)

2017 – Rüya (Sinema Filmi)

2016 – İstanbul Story (Sinan) (Sinema Filmi)

2016 – Dar Elbise (Sinema Filmi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Rauf) (TV Dizisi)

2016 – Biz Size Döneriz (Sinema Filmi)

2016 – Bir Baba Hindu (Behlül) (Sinema Fimi)

2016 – Bamsı Beyrek (TV Filmi)

2015 – Bedel (Sami) (TV Dizisi)

2014 – Sarmaşık (Kaptan Beybaba) (Sinema Filmi)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Veysi) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)

2013 – Uzun Hikaye (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Musa Çavuş) (Sinema Filmi)

2012 – Pamuk Prenses ve Avcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Efsane Beşli (Sinema Filmi)

2010-2012 – Öyle Bir Zaman Geçer ki (Ekrem) (TV Dizisi)

2010 – Gölgeler ve Suretler (Veli) (Sinema Filmi)

1985 – Züğürt Ağa (Abuzer) (Sinema Filmi)