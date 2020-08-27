Vizontele Tuuba filmi ne zaman ve nerede çekildi? Konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yılmaz Erdoğan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Vizontele Tuuba filmi 27 Ağustos Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Vizontele filminin devamı olan filmin başrollerini Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli paylaşıyor. Filmde televizyon ile kafayı bozmuş bir Türk kasabasına gelen bürokrat ve kızı kasabanın kütüphanesini yenilemeye çalışır. Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları...

VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?

İlk filmde yaşanan olayların ardından altı sene geçmiştir. Ülke 1980’lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin’in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele Tuuba filmi çekimleri Van’da gerçekleştirilmiştir. 1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı. Mekanların inşa edileceği 7500m2 çamurla kaplı alanın drenaj çalışmaları için 45 kamyon ve 82 traktör dolusu taş, 215 kamyon dolgu malzemesi kullanıldı.

Mekanların inşa edileceği 7500m2 çamurla kaplı alanın drenaj çalışmaları için 45 kamyon ve 82 traktör dolusu taş, 215 kamyon dolgu malzemesi kullanıldı. Çekim platosunun inşaatında bir ay boyunca günde 85 kişi çalıştı. Tüm bu çalışmalar sonucunda 14 ev, 22 dükkân, 1 açık hava sineması, 1 benzin istasyonu, 1 otobüs terminali, sokaklar ve caddeler inşa edildi.

Platoda kurulan dikim atölyesinde 1000'den fazla kostüm hazırlandı. Filmin Ankara'da geçen sahneleri, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi.

VİZYONTELE TUUBA FİLMİ NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Vizontele Tuuba filmi çekimleri 2004 yılında gerçekleştirildi.

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

Demet Akbağ

Yılmaz Erdoğan

Tolga Çevik

Tarık Akan

Altan Erkekli

Cezmi Baskın

Tuba Ünsal

Yasemin Ergene

Salih Kalyon

Metin Yıldız

Erdal Tosun

Zeynep Tokuş

Selim Erdoğan

Sinan Bengier