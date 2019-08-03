Vizontele filmi nerede çekildi? Vizontele oyuncuları kimler? Konusu ne?

2001 yılında vizyona giren ve çıktığı dönemde hasılat rekorları kıran Vizontele filmi Trt1 ekranlarında yayınlanıyor. Filmin geniş oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Erdal Tosun gibi isimler yer alırken yönetmenliği ise Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak paylaşıyor. İşte Vizontele konusu ve oyuncuları

VİZYONTELE KONUSU

En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba… Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır. Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu’ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır. Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir.

VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele filminin çekimleri, Van’ın Gevaş ilçesinde yapılmıştır.

VİZONTELE OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan

Cem Yılmaz

Demet Akbağ

Şebnem Sönmez

Altan Erkekli

Erdal Tosun

Tuncer Salman

Bican Günalan

Şener Kökkaya

Bülent İnal

Cezmi Baskın