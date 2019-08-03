Vizontele filmi nerede çekildi? Vizontele oyuncuları kimler? Konusu ne?
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı Vizontele filmi 3 Ağustos Cumartesi akşamı Trt1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Vizontele filminin nerede çekildiği de merak ediliyor. Peki, Vizontele oyuncuları kimler, konusu ne?
2001 yılında vizyona giren ve çıktığı dönemde hasılat rekorları kıran Vizontele filmi Trt1 ekranlarında yayınlanıyor. Filmin geniş oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Erdal Tosun gibi isimler yer alırken yönetmenliği ise Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak paylaşıyor. İşte Vizontele konusu ve oyuncuları
VİZYONTELE KONUSU
En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba… Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır. Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu’ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır. Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir.
VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizontele filminin çekimleri, Van’ın Gevaş ilçesinde yapılmıştır.
VİZONTELE OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan
Cem Yılmaz
Demet Akbağ
Şebnem Sönmez
Altan Erkekli
Erdal Tosun
Tuncer Salman
Bican Günalan
Şener Kökkaya
Bülent İnal
Cezmi Baskın