Vişneli bisküvi tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta vişneli bisküvi tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Vişneli bisküvi tatlısı tarifi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programından yapılan yemekler ilgiyle takip ediliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bilezik kazanıyor. Vişneli bisküvi tatlısı nasıl yapılır? Kayınvalide ve gelinlerin beraber yarıştığı programın bugün 500. bölümü yayınlanıyor. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

VİŞNELİ BİSKÜVİ TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 litre süt

1 litre vişne suyu

2 paket muzlu puding

2 paket vanilyalı puding

18 tane petibör bisküvi

VİŞNELİ BİSKÜVİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Bir paket sütle muzlu pudingi pişiriyoruz, borcama döküp üzerine petibör bisküvi diziyoruz. Bir paket vişne suyu ve vanilyalı pudingi pişirdikten sonra dizdiğimiz bisküvilerin üzerine döküyoruz. Biraz soğuduktan sonra buzdolabında 3- 4 saat kadar bekletip servis yapabiliriz. Afiyet olsun.