Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu ne? Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler?

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi 8 Nisan Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve fantastik öğeleriyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan filmin oyuncu kadrosunda Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owen ve Rihanna gibi isimler yer alıyor. Filmde operasyona giden Valerian ve Laureline evreni ve geleceği kurtarmaya çalışıyor. İşte Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu ve oyuncu kadrosu...



VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU KONUSU NE?

Luc Besson'un yeni filmi Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu, 1967 yılında yayımlanmaya başlanan, Star Wars serisine de ilham verdiği söylenen Valérian and Laureline çizgi-roman serisinden sinemaya uyarlandı. Valerian (Dane DeHaan) ve Laureline (Cara Delavingne), tüm evrenin düzenini sağlayan insan gezegeni hükümeti için çalışan özel ajanlardır. Kumandanlarının (Clive Owen) emri doğrultusunda, Valerian ve Laureline, evrenin her köşesinden binlerce farklı türe ev sahipliği yapan, nefes keseci güzellikteki gökada metropolü Alpha'ya göreve giderler.

Alpha'nın 17 milyonluk halkı, evreni iyileştirmek için tüm yeteneklerini, teknolojilerini ve kaynaklarını ortaya koymuşlardır. Fakat ne yazık ki, Alpha'daki herkes aynı amaca hizmet etmiyordur; tam tersine, bir takım görünmeyen güçler korkunç bir tehlikeyi üzerlerine salmak üzere iş başındadır.

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU OYUNCULARI

Dane DeHaan Rolü : Valerian

Cara Delevingne Rolü : Laureline

Clive Owen Rolü : Commander Arün Filitt

Rihanna Rolü : Bubble

Ethan Hawke Rolü : Jolly

Kris Wu Rolü : Sergeant Neza

Sam Spruellm Rolü : General Okto Bar

Alain Chabat Rolü : Bob the pirate