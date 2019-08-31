Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi 31 Ağustos Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Dane DeHaan, Cara Delevingne, Rihanna, Clive Oween gibi isimler yer alıyor. 28. Yüzyıl'da, bin gezegenden gelmiş bütün ırklar, koskoca bir metropole dönüşmüş devasa Alpha şehrinde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu hayatın oluşabilmesi için bütün ırklar kendi bilgi ve yeteneklerini diğerleriyle paylaşmıştır. İşte Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu ve oyuncuları

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ KONUSU

28. yüzyılda Valerian ve Laureline, insanların yerleşim alanlarına uygulanacak emirleri taşıyan bir operasyon biriminde görevlidirler. Savunma Bakanlığı'nın emriyle ikili, etkileyici bir şehir olan Alpha'ya görevlendirilirler. Alpha, evrendeki pek çok farklı türün bilgi, deneyim ve kültürlerini paylaşmak için yüz yıllardır bir araya geldiği bir şehirdir. Fakat şehrin merkezinde bir gizem vardır; karanlık bir güç bu şehrin huzur dolu ortamını tehdit etmektedir. Valerian ve Laureline'nin görevi bu güç aktif olup Alpha'yı ele geçirmeden önce hem şehri hem de tüm evrenin geleceğini kurtarmaktır.

Filmin başrollerini Life filmindeki performansıyla göz dolduran Dane DeHaan ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler'in cadı tanrıça Enchantress'ı Cara Delevingne üstlenirken kendilerine Clive Owen, Ethan Hawke, Herbie Hancock ve pop ikonu Rihanna eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise ünlü yönetmen Luc Besson oturuyor.

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ OYUNCULARI

Dane DeHaan

Cara Delevingne

Clive Owen

Rihanna

Ethan Hawke

Kris Wu

Sam Spruell

Alain Chabat

Herbie Hancock

Aymeline Valade

Ola Rapace