Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm izleme linki! Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 10. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜM ÖZETİ

Yorgos’un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi’ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber’in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel’e sızmıştı. Batınilerin ihbarıyla Sencer’in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer’i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Sencer, Kuvel Kalesi’nden nasıl çıkacaktır?

Seferiye’nin sayıklamaları sonucu Melikşah’ın Başulu’dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu’nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken’in şüphelerini alevlendirmişti.

Elçin, Büyük Selçuklu ile Anadolu obaları arasındaki fitneyi körüklemeye çalışan Kasım’ın casusunu yakalamayı başarmıştı. Elçin, casusu saraya getirecektir. Saraya gelen Elçin ile Terken arasında neler yaşanacaktır? Tüm bunların yanı sıra Hayyam’ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.