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  3. Ustalar Alemi konusu nedir? Ustalar Alemi oyuncu kadrosunda kimler var?

Ustalar Alemi konusu nedir? Ustalar Alemi oyuncu kadrosunda kimler var?

Ustalar Alemi konusu nedir" Ustalar Alemi oyuncu kadrosunda kimler var"

Başrollerinde Ben Winchell, Maria Bello, Andy Garcia gibi oyuncuların yer aldığı Max Steel filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Max Steel yönetmen koltuğunda Stewart Hendler oturuyor. Peki, Max Steel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

6 Ağustos Salı günü televizyonda ilk kez yayınlanan Ustalar Alemi filmi 2018 yılında vizyona girdi. Komedi alanında yer alan Ustalar Alemi oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Murat Dalkılıç oturuyor. İşte Ustalar Alemi filmi konusu ve oyuncuları

USTALAR ALEMİ FİLMİ KONUSU

Bahtiyar'ın gözü aşık olduğu kadından başkasını görmemektedir. Tüm zamanın sevdiği kadını düşünerek geçiren Bahtiyar, onunla yakınlaşabilmenin yolunu arar. Çareyi aynı apartmana taşınmakta bulan Bahtiyar, genç kadının üst katına taşınır ve kendisini komik bir maceranın içerisinde bulur. 
Yönetmen koltuğunda Murat Dalkılıç'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras gibi isimler yer alıyor.

USTALAR ALEMİ OYUNCULARI

Kadir Doğulu

Sinan Çalışkanoğlu

Önder Açıkbaş

Dila Danışman

Hakan Meriçliler

Bengi İdil Uras

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