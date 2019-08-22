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Unutma Beni filmi konusu nedir? Unutma Beni oyuncuları kimler?

Unutma Beni filmi konusu nedir" Unutma Beni oyuncuları kimler"

Unutma Beni 22 Ağustos Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Unutma Beni filminin başrollerini Julianne Moore ile birlikte Kristen Stewart, Alec Baldwin ve Kate Bosworth paylaşıyor. Dram türündeki film izleyenleri derinden ekliyor. Peki, Unutma Beni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Richard Glatzer, Wash Westmoreland’ın üstlendiği Unutma Beni filmi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Filmin başrollerinde Julianne Moore, Alec Baldwin ve Kristen Stewart yer alıyor. 2015 yılında vizyona giren Unutma Beni Columbia Üniversitesi'nde ünlü bir dilbilim profesörünün Alzheimer hastalığına yakalanması ve bununla mücadele etmesini ele alıyor. Dram türünde yer alan film izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. İşte Unutma Beni filmi konusu ve oyuncuları

UNUTMA BENİ FİLMİ KONUSU

Alice Howland, Columbia Üniversitesi'nde ünlü bir dilbilim profesörüdür. Bir gün doktor muayenesinde kendisine Alzheimer'ın başlangıç evresinde olduğu teşhisi konur. Alice'in hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Geçirdiği hastalık, eşi ve üç çocuğuyla birlikte sürdüğü hayata yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır. İnsan ilişkilerini sorgularken öte yandan da en genç kızıyla olan ilişkisiyle de onu yeniden kazanmak için mücadele verir.

Alice, uzmanlaştığı bölüm gereği hayatı boyunca yeni şeyler öğrenmektedir ve bu yüzden hastalığını başta kabullenmek istemez. Manhattan sokaklarında kayboluşuyla durumu kavramaya başlayan Alice, zamanla Alzheimer'la mücadele etmenin yollarını arayacaktır.

Filmin başrollerini Julianne Moore ile birlikte Kristen Stewart, Alec Baldwin ve Kate Bosworth paylaşıyor.

UNUTMA BENİ OYUNCULARI

Julianne Moore Rolü: Alice

Kristen Stewart Rolü: Lydia

Kate Bosworth Rolü: Anna

Alec Baldwin Rolü: John

Hunter Parrish Rolü: Tom

Shane McRae Rolü: Charlie Howland-Jones

Seth Gilliam Rolü: Frederic Johnson

Victoria Cartagena Rolü: Prof. Hooper

Stephen Kunken Rolü: Dr. Benjamin

Erin Darke Rolü: Jenny

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