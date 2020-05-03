Uğurlugiller oyuncu kadrosunda kimler var? Uğurlugiller dizisi ne zaman çekildi? İşte merak edilenler...
Uğurlugiller oyuncuları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapıyor. TRT 1 Nostalji kuşağında yer alan dizi Selçuk Kaskan'ın radyo skeçlerinin senaryolaştırılarak ekranlarda izleyici ile buluşuyor. Her pazar ekranlara gelen dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki, Uğurlugiller oyuncuları kimlerdir? Uğurlugiller dizisi ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar...
Uğurlugiller oyuncuları kimlerdir? Uğurlugiller dizisi ne zaman ve nerede çekildi? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dizi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Selçuk Kaskan'ın radyo skeçlerinin senaryolaştırılarak dizi haline getirilen Uğurlugiller, tam 3 sezon izleyici ile buluştu. TRT 1 Nostalji kuşağında yer alan Uğurlugiller hakkında detaylar haberimizde.
UĞURLUGİLLER DİZİSİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uğurlugiller, Selçuk Kaskan'ın radyo skeçlerinin senaryolaştırılarak televizyona uyarlandığı dizi, 1988-91 arasında yayınlanmıştır.
Uğurlugiller, 1961-1979 arasında yayımlanmıştır.
UĞURLUGİLLER OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yıldız Kenter - Nebahat Uğurlugil
Şükran Güngör - Salim Uğurlugil
Tevfik Gelenbe - Nurcihan Kalfa
Ayhan Kavas/Mehmet Birkiye - Doğan Uğurlugil
Mübeccel Vardar - Türkan Uğurlugil
Gül Onat - İnci Uğurlugil