Tv'de bugün neler var? İşte 11 Nisan TRT 1, ATV, Show, Star yayın akışları..
Tv'de bugün neler var? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği hafta sonunu evde geçirecek olan kişileri televizyonda yayınlanacak film ve programları merak ediyor. Yakından takip edilen 11 Nisan TRT 1, ATV, Show, Star yayın akışları ile ilgili detaylar haberimizde.
Tv yayın akışları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen konular arasından yerini korumaya devam ediyor. Kanallar birbirinden kaliteli yapımları ekranlara getiriyor. Dün akşam sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından evde kalan vatandaşlar Tv'de bugün neler var? sorusunun yanıtını arıyor. İşte merak edilen 11 Nisan TRT 1, ATV, Show, Star yayın akışları..
11 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:00 Yedi Tepe İstanbul
17:50 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Kardeş Payı
19:00 Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:50 Yerli dizi/sinema
18:45 Star Haber
20:00 Madagaskar Penguenleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 11 Eylül
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Umudumuz Şaban
21:45 Son Silah