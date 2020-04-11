Tv'de bugün neler var? İşte 11 Nisan TRT 1, ATV, Show, Star yayın akışları..

Tv yayın akışları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen konular arasından yerini korumaya devam ediyor. Kanallar birbirinden kaliteli yapımları ekranlara getiriyor. Dün akşam sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından evde kalan vatandaşlar Tv'de bugün neler var? sorusunun yanıtını arıyor. İşte merak edilen 11 Nisan TRT 1, ATV, Show, Star yayın akışları..

11 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:00 Yedi Tepe İstanbul

17:50 Ev Yapımı

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Kardeş Payı

19:00 Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:50 Yerli dizi/sinema

18:45 Star Haber

20:00 Madagaskar Penguenleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 11 Eylül

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Umudumuz Şaban

21:45 Son Silah