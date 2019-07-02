TV yayın akışında bugün neler var? TV yayın akışı: 2 Temmuz ATV, Kanal D, Fox

TV yayın akışında bugün neler var? araştırılmaya başladı. Yaz tatilini evinde geçiren vatandaşlar televizyondaki yeni yaz dizilerini veya yarışmalarını izliyor. 2 Temmuz akşamında ATV'de Kimse Bilmez dizisi 4.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin başrolünde oyuncu Kerem Cem dikkat çekiyor. Yaz dizisi olarak başlayan dizinin tutup tutmayacağı izleyiciler tarafıbndan merak konusu. TV yayın akışında bugün neler var? diyorsanız işte TV yayın akışı: 2 Temmuz ATV, Kanal D, Fox..

2 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

2 Temmuz ATV yayın akışında saat 20:00'de Kimsel Bilmez dizisi 4.bölümü görülüyor. Kimse Bilmez 4. Bölümde Sevda, Ali'nin kardeşini vurdurduğuna inanıyor ve onunla görüşmemeye karar veriyor. Ali suçsuz olduğunu kanıtlayabilecek mi? Uygar'ın oyunu ortaya çıkacak mı? merak ediliyor.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, Sevda'nın evinden ayrılırken Köksal'la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali'yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği zannıyla derin bir korkuya kapılır. Sevda, Ali'yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir. Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali'nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda'yı Ali'den nefret ettirecektir. Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarma uğraşındadır. Sinan'ın Ali'nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler. Ali, Uygar'ın planına engel olabilecek mi? Pilot, abisini ölüme sürükleyecek mi? Sevda, ailesiyle sınandığı bu plan karşısında ne yapacak?

KİMSE BİLMEZ KONUSU VE OYUNCULARI

Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.

Yapım: Baba Yapım

Yönetmen: Kartal Çidamlı, U.Hakan Eren

Oyuncular: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal.

2 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

2 Temmuz yayın akışında 20.00’da Çarkıfelek yayınlanacak.Çarkıfelek yaz akşamlarının en çok izlenen yarışmalarından olması sebebiyle tekrar başladı. Dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Çarkıfelek, Emre Karayel'in sunumuyla ekrana geliyor. Programda Emre Karayel'in yardımcılığını ise Emel Özkızıltaş üstleniyor.

2 TEMMUZ FOX YAYIN AKIŞI

2 Temmuz yayın akışında 20.00’da Anamız Var 2 filmi ilk kez TV'de FOX'ta yayınlanacak. Hasan Doğan'ın yönettiği Anamız Var 2 filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konuyla büyük beğeni toplamıştı.

Anamız Var 2 filminin konusu: Evlendirme makinesi olan Ülfet Teyze tek oğlu Oğuz'un hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Mahallede uçan kuşu bile evlendiren Ülfet Teyze'nin en büyük düşmanı ise Firdevs'tir. Ülfet, Firdevs'in oğlunu da evlendirmiştir fakat Firdevs oğlunun mürüvvetini beğenmemiştir. Bu yüzden Ülfet'e karşı düşmanlık beslemektedir.

Ülfet'in oğlu Oğuz yıllar sonra uzun bir izinle Rusya'dan Türkiye'ye gelir. Ülfet ise şu an elinde olan bütün baş göz dosyalarını kapatır ve Oğuz'u bu uzun izinde evlendirip göndermek ister. Firdevs ise savaş baltasını çıkarır ve Ülfet'in bu çabasını baltalamak üzere harekete geçer.

Fakat Oğuz, Rusya'dan gittiği gibi gelmiştir. Bu yüzden mahallede Ülfet taraftarları ve Firdevs taraftarları arasında müthiş bir istihbarat savaşı başlamıştır. Mahalleyi ikiye bölen Oğuz'un ise kalbi tek parça değildir.

Ülfet ile Firdevs'in amansız savaşında Oğuz'un sakladığı sır durumu daha da içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürükleyecektir.

ANAMIZ VAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Alper Saldıran(Oğuz)

Füsun Demirel (Ülfet)

Birgül Ulusoy(Nimet)

Ali Rıza Tanyeli

Larysa Darmorost