TV yayın akışı! 21 Nisan Salı bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…
21 Nisan Salı bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TV yayın akışı belli oldu. Her akşam birbirinden heyecanlı ve ilgi çekici diziler ve filmler yayın akışı listesi içerisinde yerini alıyor. Ekranları başında oturan seyirciler ise 21 Nisan yayın akışı ile ilgili merakını gidermek istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
21 Nisan Salı televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar merakını gidermek istiyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. ATV’de bu akşam sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana gelecek. Bu akşam dizilerin yanı sıra aksiyon ve heyecan dolu filmler de seyirci ile buluşacak. Bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı haberimizde…
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.15 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Hekimoğlu ‘Dizi’ (TKR)
23.15 Masum ‘Dizi’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.15 Dert Ortağı
13.45 Zinde Kal
14.45 Sağlıklı Mutfak
15.45 Uzaktan Erişim
17.00 Türk Sineması ‘Düğün’
19.00 Ana Haber
20.00 Tutunamayanlar Çevrimiçi ‘Dizi’
23.00 3’te 3 Tarih
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma ‘Dizi’ (TKR)
16.20 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ‘Dizi’
23.45 Büyük Hazine ‘TV Sinema’
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Refika ile Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Yaparsın Aşkım
23.30 Benden Bu Kadar ‘TV Sinema’
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kuaförüm Sensin (TKR)
16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TKR)
23.45 Dehşetin Dişleri ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Gerçeğin Peşinde
18.30 Star Haber
20.00 İşler Güçler ‘Dizi’
02.00 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)