TV yayın akışı! 21 Nisan Salı bugün TV'de ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesi haberimizde…

21 Nisan Salı televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar merakını gidermek istiyor. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. ATV’de bu akşam sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana gelecek. Bu akşam dizilerin yanı sıra aksiyon ve heyecan dolu filmler de seyirci ile buluşacak. Bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı haberimizde…

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Hekimoğlu ‘Dizi’ (TKR)

23.15 Masum ‘Dizi’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.15 Dert Ortağı

13.45 Zinde Kal

14.45 Sağlıklı Mutfak

15.45 Uzaktan Erişim

17.00 Türk Sineması ‘Düğün’

19.00 Ana Haber

20.00 Tutunamayanlar Çevrimiçi ‘Dizi’

23.00 3’te 3 Tarih

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma ‘Dizi’ (TKR)

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ‘Dizi’

23.45 Büyük Hazine ‘TV Sinema’

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Yaparsın Aşkım

23.30 Benden Bu Kadar ‘TV Sinema’

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kuaförüm Sensin (TKR)

16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (TKR)

23.45 Dehşetin Dişleri ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Gerçeğin Peşinde

18.30 Star Haber

20.00 İşler Güçler ‘Dizi’

02.00 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)