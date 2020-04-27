Tutunamayanlar Çevrimiçi'nde bu hafta Tarık internet fenomeni mi olacak?

Sevilen dizi Tutunamayanlar Çevrimiçi’nin ikinci bölümünde neler olacak. Tarık, sahurda hiçbir şey yememiş, içememiş Ramazan'ın ilk gününde oruç tutmakta zorlanmaktadır. Hayatında ilk kez oruç tutan İrem ise büyük mutluluk ve merak içindedir. Ramazan hakkında sorduğu ilginç sorularla Tarık'ı zorlamaktadır. İrem'in iş arayışına yardımcı olmak isteyen Tarık, İlhan ve Lütfü'ye danışır. Onların önerdiği işleri beğenmeyen Tarık, evden yapılabilecek farklı işler dener ancak başarılı olamaz. Tarık, online oyun oynayarak internet fenomeni olmaya karar verir. İlhan ise karantina sürecini tamamlamış, Lütfü'nün balkonuna gelmiştir. Diğer taraftan Lütfü'nün başı İmtiyaz'ın yeni verdiği görevle beladadır.