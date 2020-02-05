Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar 4. son bölüm izleme linki

Başrollerini Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Yeliz Kuvancı’nın paylaştığı Tutunamayanlar dizisi yine eğlence dolu bir bölüme izleyici karşısına çıktı. Tutunamayanlar 5. bölüm fragmanı da 4. bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Kafeyi geliştirmek için canla başla çalışıp yenilikler düşünen İrem, bulduğu yeni bir fikrini Hikmet’e açar. Cemile ise başına geleceklerden habersizdir. Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde…

TUTUNAMAYANLAR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tutunamayanlar yeni bölüm yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı izleyebilirsiniz.

TUTUNAMAYANLAR 3. BÖLÜM ÖZETİ

İrem’e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamaz. Para bulabilmek için başını yine türlü belalara sokar. İlhan küsüp gitmiştir. Tarık ve Lütfü’ye küsüp giden İlhan’ı bulmaya çalışır.

Kafeyi geliştirmek için canla başla çalışıp yenilikler düşünen İrem, bulduğu yeni bir fikrini Hikmet’e açar.

Öğrencilere verdiği yurt sözünü tutamayan Hicabi, veliler tarafından çocuklarını okuldan almakla tehdit edilince hemen bir plan kurar.

İki gün boyunca kimseye karışmayacağına dair söz veren Cemile, başına geleceklerden habersizdir.

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI

DOĞU DEMİRKOL- TARIK

ECE ÇEŞMİOĞLU-İREM

ZAFER ALGÖZ- İLHAN

Şinasi Yurtsever-HİCABİ

YELİZ KUVANCI- AYŞE

BORA AKKAŞ- YAĞIZ

HANDE KATİPOĞLU- BELGİN

BARIŞ YILDIZ- ŞAİR LÜTFÜ

DİLEK ÇELEBİ- NURDAGÜL