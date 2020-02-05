Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar 4. son bölüm izleme linki
Tutunamayanlar 5. bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. TRT 1’in başarılı dizisi Tutunamayanlar her bölümüyle izleyicileri eğlendirmeyi başarıyor. Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı gibi isimlerin yer aldığı dizi izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Son bölümde İrem’e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamıyor ve başını belaya sokuyor. İşte Tutunamayanlar 5. bölüm fragmanı ve 4. bölüm özeti…
Başrollerini Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Yeliz Kuvancı’nın paylaştığı Tutunamayanlar dizisi yine eğlence dolu bir bölüme izleyici karşısına çıktı. Tutunamayanlar 5. bölüm fragmanı da 4. bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Kafeyi geliştirmek için canla başla çalışıp yenilikler düşünen İrem, bulduğu yeni bir fikrini Hikmet’e açar. Cemile ise başına geleceklerden habersizdir. Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde…
TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
TUTUNAMAYANLAR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Tutunamayanlar yeni bölüm yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜM FRAGMANINI SEYRETMEK İÇİN TIKLAYIN
TUTUNAMAYANLAR 3. BÖLÜM ÖZETİ
İrem’e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamaz. Para bulabilmek için başını yine türlü belalara sokar. İlhan küsüp gitmiştir. Tarık ve Lütfü’ye küsüp giden İlhan’ı bulmaya çalışır.
Kafeyi geliştirmek için canla başla çalışıp yenilikler düşünen İrem, bulduğu yeni bir fikrini Hikmet’e açar.
Öğrencilere verdiği yurt sözünü tutamayan Hicabi, veliler tarafından çocuklarını okuldan almakla tehdit edilince hemen bir plan kurar.
İki gün boyunca kimseye karışmayacağına dair söz veren Cemile, başına geleceklerden habersizdir.
TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI
DOĞU DEMİRKOL- TARIK
ECE ÇEŞMİOĞLU-İREM
ZAFER ALGÖZ- İLHAN
Şinasi Yurtsever-HİCABİ
YELİZ KUVANCI- AYŞE
BORA AKKAŞ- YAĞIZ
HANDE KATİPOĞLU- BELGİN
BARIŞ YILDIZ- ŞAİR LÜTFÜ
DİLEK ÇELEBİ- NURDAGÜL