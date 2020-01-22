Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar 3. bölüm izleme linki
Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicileri eğlendirmeyi başarıyor. Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı gibi isimlerin yer aldığı dizi izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Son bölümde Tarık’ın İrem’le aralarında bir şey olmasını istemeyen Cemile, türlü türlü plan yapmıştır. Son planı başarısızlığa uğrayan Cemile, İrem’i mahalleden göndermek için bir ekip toplar. Haberimiz içerisinden Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı ve 3. bölüm özetine ulaşabilirsiniz.
Başrollerini Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Yeliz Kuvancı’nın paylaştığı Tutunamayanlar dizisi yine eğlence dolu bir bölüme izleyici karşısına çıktı. Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı da 3. bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Son bölümde yeni bir iş ve ev bulan İrem’e hayırlı olsun hediyesi almak isteyen Tarık, bir türlü parayı denkleştiremez. İlham perisi İlhan’ın verdiği akla uyan Tarık’ın denemediği yol kalmaz. Tutunamayanlar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde…
TUTUNAMAYANLAR 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TUTUNAMAYANLAR 3. BÖLÜM ÖZETİ
Tarık’ın İrem’le aralarında bir şey olmasını istemeyen Cemile, türlü türlü plan yapmıştır. Son planı başarısızlığa uğrayan Cemile, İrem’i mahalleden göndermek için bir ekip toplar. Vildan ve Nurdagül’ün desteğini alarak yeni bir plan geliştiren Cemile, İrem’i bir daha gelmemek üzere mahallenin dışına göndermeye çalışır.
Bu arada yeni bir iş ve ev bulan İrem’e hayırlı olsun hediyesi almak isteyen Tarık, bir türlü parayı denkleştiremez. İlham perisi İlhan’ın verdiği akla uyan Tarık’ın denemediği yol kalmaz.
Cemile, İrem’i mahalleden göndermek için ne planlar yapacak? Cemile, İrem’i mahalleden gönderebilecek mi? İlham perisi İlhan, Tarık’a ne tür akıl verecek? Tarık, İrem’e hediye almak için para bulabilecek mi?
TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI
DOĞU DEMİRKOL- TARIK
ECE ÇEŞMİOĞLU-İREM
ZAFER ALGÖZ- İLHAN
Şinasi Yurtsever-HİCABİ
YELİZ KUVANCI- AYŞE
BORA AKKAŞ- YAĞIZ
HANDE KATİPOĞLU- BELGİN
BARIŞ YILDIZ- ŞAİR LÜTFÜ
DİLEK ÇELEBİ- NURDAGÜL