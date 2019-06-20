Türkler Çıldırmış Olmalı konusu ne? Türkler Çıldırmış Olmalı oyuncu kadrosu

Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Erdal Tosun gibi önemli isimlerin yer aldığı Türkler Çıldırmış Olmalı filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Film Türkiye’nin en zengin işadamının ailesi ile dünya turuna çıkması ve Güney Afrika kıyılarında Somalili korsanlar tarafından kaçırılması ile başlıyor. Korsanlar işadamı için Türkiye’den yüklü miktarda fidye istiyorlar. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar veriyor. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de ‘Her Türk asker doğar’ sözünden yola çıkarak illegal bir tim oluşturuluyor. Türkler Çıldırmış Olmalı filmi oyuncuları ve konusuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI KONUSU

Türkiye'nin en varlıklı işadamı ailesi ile bir dünya seyahati yapacaktır. Ne yazık ki Güney Afrika açıklarında başlarına talihsiz bir bela gelir. Somalili korsanlar tarafından esir alınırlar. Korsanlar işadamı için Türkiye'den yüklü miktarda fidye istemektedir. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar verir. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de "Her Türk asker doğar" sözünden yola çıkarak yasadışı bir tim oluşturulur. Hükümlülerden oluşan ve şartlı tahliye anlaşması yapılan bu timde; Hanutçuluk yapan dolandırıcı Kuru Kadir, elektronik mühendisi ancak korsan CD basmaktan sabıkalı Korsan Ercüment, sokaklarda büyümüş, tek derdi ünlü bir şarkıcı olmak isteyen, düğün şarkıcısı Kirli Şahin, korkak kumarcı Kadırgalı Sarı Recep, kuru sıkı tabancaların namlularını delerek gerçek tabancaya çevirip satmaktan hüküm giyen Laz Mahmut, Başbakan dahil birçok üst düzey bürokratı dolandıran Mahsun Güler ve uluslararası birçok terör operasyonunu başarı ile yönetmiş ancak bir sebeple hapishaneye düşmüş Albay Mehmet Kara vardır. Bir hafta gibi kısa bir sürede operasyon için bu ekibi eğitmek, timin liderleri Albay Mehmet Kara ve onun güzelliği kadar sertliği ve disiplini ile de tanınan kızı, Yüzbaşı Asena'ya düşer. Eğitimden sonra Somali'ye bırakılan ekip Somalili korsanlar ve Afrikalı yerliler ile mücadele ederler. Aslında bir yolunu bulup Afrika'dan kaçmayı düşünen ekip, Fahri Bey ve ailesi için istenen iki yüz milyon dolarlık fidyeyi duyunca fikir değiştirir. Artık tek bir amaçları vardır; Türkiye'nin en zengin işadamı ve ailesini kurtarıp yüklüce bahşiş almak. Afrika yerli kabilesinin şamanı eski uzman çavuş da onlara bu maceralarında yardımcı olacaktır. Bu arada Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden'de, Türk işadamı Fahri Bayer'in ve eşi Şenay Bayer'in kızları Tuğçe'ye aşık olur.

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI OYUNCULARI

Zeynep Beşerler Rolü : Asena

Ruhi Sarı Rolü : Mahsun Güler

Erdal Tosun Rolü : Adbul Hasbi Aden

Kadir Çöpdemir Rolü : Şaman

Peker Açıkalın Rolü : Kuru Kadir

Burhan Öcal Rolü : Albay Mehmet Kara

Önder Açıkbaş Rolü : Kirli Şahin

Erdem Akakçe Rolü : Laz Mahmut