Türk Sineması: Gurbetçi Şaban

Başrollerini Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç ve Yavuzer Çetinkaya’nın paylaştığı ‘Gurbetçi Şaban’ filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. Gurbetçi Şaban, iş bulmak için yurdunu terk edip Almanya'ya giden bir adamın hikayesini konu ediyor. Dışarıdan bakıldığında saf bir adam olarak görülen Şaban, aslında hiç de öyle değildir. Genç adam, hayatında türlü kurnazlıklar yapmaktan geri kalmaz. Şaban, iş bulma umuduyla Almanya’ya gider ama çalışma izni olmadığından yasal olmayan yollarla iş bulmaya çalışır. Bu sırada Bahar adında güzel bir kadınla tanışan Şaban, gönlünü genç kadına kaptırır. Bahar ile aynı fabrikada işe başlayan Şaban, yaşanan haksızlıklara karşı durmak ve kendi hayatını kurtarmak için harekete geçmeye karar verir.