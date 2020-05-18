Türk Sineması: Garip

Yaşayabilmek için çeşitli küçük işlerde çalışan genç adamın sadece futbolla kurulu hayatı, arkadaşının sandalının içinde bulduğu küçük bir bebekle değişir. Başlarda bebeği uygun birilerine bırakmayı denese de bebekten ayrılamayan adam onu büyütmeye karar verir. Günden güne birbirlerine sevgiyle bağlanan ikili küçük kızın da büyümesiyle iyi bir baba-kız olurlar. Birlikte maçlara giden bu küçük ailenin mutluluğu ve sadakati tüm zorluklara göğüs gerebilecek midir?