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  3. Turgut Alp Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu?

Turgut Alp Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu?

Turgut Alp Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu"

'Turgut Alp Diriliş Ertuğrul’dan ayrılıyor mu?' sorusunun yanıtı tüm Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından merak ediliyor. TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi bu hafta da izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Diriliş Ertuğrul’da 147. yeni bölüm öncesi dizinin hayranları “Turgut Alp (Cengiz Coşkun) diziden ayrılıyor mu sorusuna yanıt arıyor… Peki, Diriliş Ertuğrul’un 147. Bölümünde neler yaşanacak? İşte tüm merak edilenler...

Turgut Alp Diriliş Ertuğrul’dan ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı tüm  Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından araştırılıyor.  Diriliş Ertuğrul’un 146. Bölümünde Turgut Alp’in ağır şekilde yaralanması “Turgut Alp diziden ayrılıyor mu?” sorusunu akıllara getirmişti. Dizinin yeni bölümü bu Çarşamba günü yayınlanacak. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak. 146. bölümde Albastı kimliği açığa çıkan Beybolat Bey, Moğolların komutanı Arıkbuka tarafından kurtarılmıştı.  Ertuğrul Bey ve Alplerine kurulan pusuda Dumrul ve Mergen şehit olarak diziden ayrıldı. Turgut Alp ise ağır yaralandı. 

İŞTE DİRİLİŞ ERTUĞRUL 147. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dizinin hayranlarına göre Turgut Alp ölmeyecek. Tarihi bilgilere göre ise Turgut Alp Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinde de akınlara katılıyor.

Turgut Alp ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey’in yanında bulunmuş ve Yarhisar’ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl’ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp’in şehri muhasara ederken Osman Bey’in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl’ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola’nın Türkler’e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp’e verildiği kaydedilir.

ORHAN GAZİ İLE DE FETHE KATILDI
Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi’nin yanında Atranos’un (Orhaneli) fethine katıldığı da kaynaklarda yer alıyor.

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