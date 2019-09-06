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  3. TRT'nin sevilen yüzü ekranlara geri dönüyor

TRT'nin sevilen yüzü ekranlara geri dönüyor

TRT'nin sevilen yüzü ekranlara geri dönüyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nin güzel sunucusu Elif Saygılıer, Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarını konu alan yeni bir programla ekranlara geri dönüyor.

TRT Haber’de yaptığı Ekonomi programları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Saygılıer, en son iş dünyasından başarı hikayelerini TRT ekranlarında izleyiciler ile buluşturmuş, her konuğundan öğrencilere burs alarak yüzbinlerce gencin burs almasını sağlamıştı. Saygılıer, kısa bir süre ara verdiği programlarına geri dönüyor. Saygılıer, bu kez TRT Türk ekranlarında  "Ne oluyor" diyecek.

Hafta sonları ekrana gelecek olan Saygılıer, stüdyo konukları ve özel haberler ile Yurtdışındaki vatandaşlarımızın haklarını ve ülkelerin ekonomik durumlarını ekranlara taşıyacak.

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