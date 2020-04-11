TRT nostalji kuşağında hangi diziler var? Yedi Numara, Perihan abla ne zaman? İşte TRT 1 nostalji kuşağı..

TRT 1 Nostalji kuşağı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını sonrası evde vakit geçiren vatandaşlar televizyonda yayınlanan programları ilgiyle takip ediyor. Yedi Numara, Perihan abla ne zaman? Her Cumartesi "Nostaljik Diziler Günü" adı altından diziler ekrana gelecek. TRT 1 yayın akışı ve nostalji kuşağı ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 NOSTALJİ KUŞAĞINDA HANGİ DİZİLER VAR?

Her yaştan izleyici kitlesine hitap eden TRT 1 dizileri ekranlara geri döndü. Her cumartesi günü yayınlanack olan diziler Cumartesi "Nostaljik Diziler Günü" adı altında ekranlara geliyor.

"Uğurlugiller", "Kuruluş", "Perihan Abla", "Gülşen Abi", "Yedi Numara" ve "Yeditepe İstanbul" dizileri TRT 1'de ara verilmeden izleyici ile buluşacak.

YEDİ NUMARA TRT 1 NOSTALJİ KUŞAĞINDA VAR MI?

Nostaljik Diziler Günü'nde komik yerli dizi Yedi Numara'da olacak.

İşte dizilerin yayınlanma saati;

10:55 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:50 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

14:05 Yedi Numara

16:00 Yeditepe İstanbul