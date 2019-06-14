Transit filmi konusu ne? Transif filmi oyuncuları ve konusu
Transif filmi konusu araştırılıyor. Bu akşam saat 23:30’da Show TV’de yayınlanacak Transit filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde başarılı oyuncu Jim Caviezel ve James Frain’in oynadığı Transif filmi ile ilgili detaylar haberimizde
14 Haziran Cuma akşamı saat 23:30’da Show Tv ekranlarında yayınlanacak Transif filmi öncesi araştırmalar yapılıyor. Soygun konulu film bol aksiyon sahneleri ile izleyenlerin nefesini kezeceğe benziyor. Vatandaşlar Transit filmi konusu ne? Transit filmi oyuncuları kimler? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar
TRANSİT FİLMİ KONUSU
Büyük bir soygun yapılır. Hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için çaldıkları parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider. Yolda başına geleceklerden habersizdir.
TRANSİT FİLMİ OYUNCULARI
Jim Caviezel Rolü : Nate
Diora Baird Rolü : Arielle
James Frain Rolü : Marek
Elisabeth Röhm Rolü : Robyn
Sterling Knight Rolü : Shane
Harold Perrineau Rolü : Losada
Jake Cherry Rolü : Kenny
Robbie Jones Rolü : Dallas
YAPIM
Yapımcı Moshe Diamant
Yapımcı Courtney SolomonUygulayıcı Yapımcı Joel Silver
JİM CAVİEZEL KİMDİR?
James Patrick Caviezel Jr, kısaca Jim Caviezel, ABD'li aktör. 1998 yapımı İnce Kırmızı Hat filmindeki Çavuş Witt, 2004 yapımı Passion of the Christ filmindeki İsa ve 2011'de yayınlanmaya başlanan Person of Interest dizisindeki John Reese rolleriyle hatırlanmaktadır.
26 Eylül 1968'de Mt. Vernon, Washington'da doğdu. 3'ü kız 1'i erkek olmak üzere 4 kardeşi vardır. Oldukça muhafazakar Katolik bir ailede büyüdü.
Yaşamının ilk 21 yılında oyunculuk adına herhangi bir girişimde bulunmayan Caviezel için en büyük tutku basketboldur. Babası da UCLA'de basketbol oynamış eski bir oyuncudur. Taklit yeteneğini ilk konuşturduğu platform ise basketbol sahalarıdır. Georgetown oyuncusu Sleepy Floyd’a hayrandır ve sahada da onu taklit edene kadar uğraşır. Profesyonel basketbol standartlarına gore pek uzun boylu sayılmayan Caviezel bu sebepten Neil Simon’un ‘Come blow your horn’ eserinin sahne uyarlaması için oyuncu seçmelerine katılır. Seçmeler sırasında bir oyuncu menajerinin kendisine oyuncu olmak için gereken herşeye sahip olduğunu söylemesi üzerine planları boyut değiştirir.