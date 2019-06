Transit filmi konusu ne? Transif filmi oyuncuları ve konusu

14 Haziran Cuma akşamı saat 23:30’da Show Tv ekranlarında yayınlanacak Transif filmi öncesi araştırmalar yapılıyor. Soygun konulu film bol aksiyon sahneleri ile izleyenlerin nefesini kezeceğe benziyor. Vatandaşlar Transit filmi konusu ne? Transit filmi oyuncuları kimler? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar

TRANSİT FİLMİ KONUSU

Büyük bir soygun yapılır. Hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için çaldıkları parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider. Yolda başına geleceklerden habersizdir.

TRANSİT FİLMİ OYUNCULARI

Jim Caviezel Rolü : Nate

Diora Baird Rolü : Arielle

James Frain Rolü : Marek

Elisabeth Röhm Rolü : Robyn

Sterling Knight Rolü : Shane

Harold Perrineau Rolü : Losada

Jake Cherry Rolü : Kenny

Robbie Jones Rolü : Dallas

YAPIM

Yapımcı Moshe Diamant

Yapımcı Courtney SolomonUygulayıcı Yapımcı Joel Silver

JİM CAVİEZEL KİMDİR?

James Patrick Caviezel Jr, kısaca Jim Caviezel, ABD'li aktör. 1998 yapımı İnce Kırmızı Hat filmindeki Çavuş Witt, 2004 yapımı Passion of the Christ filmindeki İsa ve 2011'de yayınlanmaya başlanan Person of Interest dizisindeki John Reese rolleriyle hatırlanmaktadır.

26 Eylül 1968'de Mt. Vernon, Washington'da doğdu. 3'ü kız 1'i erkek olmak üzere 4 kardeşi vardır. Oldukça muhafazakar Katolik bir ailede büyüdü.

Yaşamının ilk 21 yılında oyunculuk adına herhangi bir girişimde bulunmayan Caviezel için en büyük tutku basketboldur. Babası da UCLA'de basketbol oynamış eski bir oyuncudur. Taklit yeteneğini ilk konuşturduğu platform ise basketbol sahalarıdır. Georgetown oyuncusu Sleepy Floyd’a hayrandır ve sahada da onu taklit edene kadar uğraşır. Profesyonel basketbol standartlarına gore pek uzun boylu sayılmayan Caviezel bu sebepten Neil Simon’un ‘Come blow your horn’ eserinin sahne uyarlaması için oyuncu seçmelerine katılır. Seçmeler sırasında bir oyuncu menajerinin kendisine oyuncu olmak için gereken herşeye sahip olduğunu söylemesi üzerine planları boyut değiştirir.