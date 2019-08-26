Titanların Savaşı filmi konusu ne? Titanların Savaşı oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Louis Leterrier’in üstlendiği Titanların Savaşı filmi izleyiciyle buluşuyor. Filmin başrollerinde Sam Worthington, Liam Neeson, Mads Mikkelsen gibi oyuncular yer alıyor. 2010 yılında vizyona giren film savaş ve aksiyon sahneleriyle seyircinin dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte Titanların Savaşı filmi konusu ve oyuncuları

TİTANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU

İyiler ile kötüler arasında süregelen amansız çatışmanın mitolojik unsurlarla aktarıldığı bu destansı filmde, nihai güç için süren mücadele, etkileyici bir sinematografi ile aktarılıyor. İnsanlar krallara karşı ve krallar da tanrılara karşı husumet beslemektedir. Öte yandan, tanrılar arasındaki savaş dünyanın sonunu getirebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus (Sam Worthington), ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı fitneci Hades (Ralph Fiennes)’e karşı korumak konusunda çaresizdir. Kaybedecek hiçbirşeyi kalmayan Perseus, Zeus (Liam Neeson)’un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek iblisler kralı Hades’e karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.

TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI

Sam Worthington Rolü : Perseo

Liam Neeson Rolü : Zeus

Ralph Fiennes Rolü : Hades

Gemma Arterton Rolü : Io

Jason Flemyng Rolü : Acrisius / Calibos

Mads Mikkelsen Rolü : Draco

Nicholas Hoult Rolü : Eusabios

Danny Huston Rolü : Poseidon