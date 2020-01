The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher 2. sezon gelecek mi?

The Witcher 1. Sezonu 20 Aralık 2019'da izleyicilerle buluştu. Dizinin ilk sezonu 8 bölüm olacak şekilde yayınlandı. Andrzej Sapkowski'nin fantastik kitaplarından uyarlanan filmde mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt’ın maceralarına yer veriyor. Henry Cavill; canavar, büyü ve kader konulu dizinin başrolünde yer alıyor. Diziyi bitiren ve beğenen kullanıcılar şimdiden 2. sezon hakkında arama yapmaya başladı. The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher 2. gelecek mi? sorularının yanıtı sizlerle..

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix diziye resmi 2. sezon onayını verdiğini duyurmuştu. The Witcher 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

THE WITCHER NEREDEN İZLENİR?

The Witcher dizisi Netflix dizi film platformu üzerinden izlenebiliyor. Bu diziyi izlemek isteyen vatandaşların Netflix’e üye olmaları gerekiyor

THE WITCHER KONUSU NEDİR?

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

THE WITCHER OYUNCULARI

Dizinin başrolünde Henry Cavill,Anya Chalotra,Freya Allan bulunuyor.

Henry Cavill; canavar, büyü ve kader konulu dizinin başrolünde.