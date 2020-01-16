The Witcher 2. sezon ne zaman? The Witcher 2. sezon fragmanı çıktı mı?

Netflix dizisi olan The Witcher'ın ilk sezonu 20 Aralık 2019 tarihinde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizinin ilk sezonu 8 bölüm olacak şekilde yayınlandı. Andrzej Sapkowski'nin fantastik kitaplarından uyarlanan filmde mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt’ın maceralarına yer veriyor. Henry Cavill; canavar, büyü ve kader konulu dizinin başrolünde yer alıyor. Diziyi bitiren ve beğenenler şimdiden 2. sezonun ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, The Witcher 2. sezon fragmanı çıktı mı? yanıtı haberimizde yer alıyor.

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix diziye resmi 2. sezon onayını verdiğini duyurmuştu. The Witcher 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

THE WITCHER 2. SEZON FRAGMANI ÇIKTI MI?

The Witcher 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. The Witcher 2. sezon fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

THE WITCHER KONUSU NEDİR?

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

THE WITCHER OYUNCULARI

Dizinin başrolünde Henry Cavill,Anya Chalotra,Freya Allan bulunuyor.

Henry Cavill; canavar, büyü ve kader konulu dizinin başrolünde. Andrzej Sapkowski'nin fantastik kitaplarından uyarlandı.

THE WITCHER NEREDEN İZLENİR?

The Witcher dizisi Netflix dizi film platformu üzerinden izlenebiliyor. Bu diziyi izlemek isteyen vatandaşların Netflix’e üye olmaları gerekiyor

Ayrıca Netflix’e bir defaya mahsus olarak 30 gün boyunca ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Deneme süreniz bitmeden üç gün önce size bir hatırlatma e-postası gönderiliyor. Belirtilen tarihinden önce iptal ettiğinizde ücret ödemiyorsunuz.

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