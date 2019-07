The Taste Türkiye finalinde kim birinci oldu? The Taste Turkiye kazananı Muhittin Fidan kimdir?

The Taste Turkiye yarışmasını kim kazandı? 29 Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümü ile final yapan The Taste Turkiye yarışmasında birini olan isim belli oluyor. Porvizyon Medya tarafından yapılan yarışmanın jüri üyelerinde Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce yer alıyor. Kıran kırana çekişmeli dakikaların yaşandığı The Taste Turkiye final bölümü izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Peki, The Taste Türkiye finalinde kim birinci oldu? İşte cevabı

The Taste Türkiye 1.sezon şampiyonu Muhittin oldu.

MUHİTTİN FİDAN KİMDİR?

Muhitin Fidan; 1989 doğumlu ve yemek yapmayı hayat felsefesi olarak adlandıran, işi olarak değil sevdiği için yemek yapan Muhittin, bu işin lisans düzeyinde eğitimini aşçılık üzerine almıştır. Halen aktif alarak çalışan fenomen oyuncu, The Taste Türkiye Sezon finali için Eren Babataş ile birlikte finalde kalmayı başardı. Ancak Muhittin’in finale kalmasından çok, emin adımlarla ilerlemesi ve ilk geldiği günden itibaren final de olacağını söylemesi ile kimsinin nefretini, kiminin de takdirini kazandı.

Muhittin fidan henüz 30 yaşında olmasına rağmen The Taste birincisi olması ile Fox grubunun kanallarından birinde kendi yemek programı olacak. Aynı zamanda para ödülünün de sahibi olan genç yarışmacı bu yaşında tanınan bir şef haline geldi.

THE TASTE TÜRKİYE NEDİR?

Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce yemekleri hangi yarışmacının hazırladığını bilmeden sadece tadarak değerlendirecekler. Başarılı buldukları adayları, kendi takımlarına dahil edecekler.

Eleme turunda tattığı yemeği kimin hazırladığını bilmeyen jüri, kendi ekibinden birini eleme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Programa gelen misafir şeflerin belirlediği konseptte yemeklerini hazırlayan takımlardan en başarılı performansı sergileyen yarışmacı, dokunulmazlık kazanacak.

Türkiye’nin önde gelen şeflerinden olmak için mücadele eden, mutfak becerisine güvenen şef adaylarını bir araya getiren yarışma programı “The Taste Türkiye”deki uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi birinci olmanın gururunu yaşayacak ve büyük ödülün sahibi olacak.