The 100 7. sezon ne zaman? The 100 7. sezon fragmanı çıktı mı?

The 100 7. sezon ne zaman? The 100 7. sezon çıktı mı? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. The 100 dizisinin hayran kitlesi final sezonunun ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. The 100’ın 7. sezon sonunda ekranlara veda edeceği açıklanıştı. Dizinin yaratıcısı Jason Rothenberg haberi Twitter hesabından geçtiğimiz Ağustos ayında duyurmuştu. The 100 7. sezon ile ilgili detaylar haberimizde..

THE 100 7. SEZON NE ZAMAN?

2020’de yayınlanacak olan final sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

THE 100 7. SEZON KAÇ BÖLÜM?

The 100 dizisi 7. sezon 16 bölümden oluşacak.

THE 100. KONUSU NE?

İnsanoğlu uzaydaki 97 yıllık sürgünün ardından dünyaya geri dönme kararı alır. Bir nükleer savaş sırasında maruz kaldığı aşırı radyasyon sonucu bambaşka bir yere dönüşen Dünya'da yalnızca bu radyasyona dayanıklı Grounders hayatta kalabilmiştir. Clarke’ın başını çektiği 100 gençten oluşan insan grubu önce hayatta kalmak, sonrasında ise arkadaşlarını ve insan ırkını kurtarmak için savaşmak zorunda kalacaktır. 6 sezon boyunca tamamen farklı yerlere doğru giden hikayenin nasıl bitirileceği henüz bilinmiyor.

Dünyayı yeniden insanların yaşadığı bir yere çevirmeye çalışan 100 kişilik genç bir ekibin yaşadıklarını konu edinen "The 100", 2014 yılından beri devam ediyordu.

Eliza Taylor, Bob Morley, Paige Turco gibi isimlerin başrolünü paylaştığı bilim kurgu ve gençlik dizisi "The 100" ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere dizi 6 sezondur devam ediyordu. 7. sezonuyla birlikte ekranlardan ayrılacak olan dizinin final bölümünün 100. bölüm olması planlanıyor.