Temizlik Benim İşim'de kim kazandı? Temizlik Benim İşim son 90. bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim’de kimin kazandığı araştırılıyor. 20 Aralık Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim 90. son bölüm izleme link yoğun ilgi görüyor. Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu yaptığı yarışmada bu hafta da kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. 20 Aralık’ta haftanın finalinde Betül Hanım yarışıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

20 Aralık Temizlik Benim İşim birincisi Nuray Hanım oldu.

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GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim'de Kadir Ezildi'nin verdiği puanlarla haftanın birinciliğini iki yarışmacı paylaştı.

Saadet Arslan: 5 puanla haftanın beşincisi oldu.

Serpil Kara: 8 puanla haftanın birincisi oldu.

Pınar Karakaya: 7 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

Kader Ülgü: 7 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

Sevgi Yılmaz: 8 puanla haftanın birincisi oldu.

Serpi ve Sevgi hanım 10 bin liralık büyük ödülü 5'er bin lira olarak bölüştü..