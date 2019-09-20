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  3. Temizlik Benim İşim'de kim birinci oldu? 20 Eylül Temizlik Benim İşim 25. Bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim'de kim birinci oldu? 20 Eylül Temizlik Benim İşim 25. Bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim'de kim birinci oldu" 20 Eylül Temizlik Benim İşim 25. Bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Temizlik Benim İşim’de kim birinci oldu? 20 Eylül’de final günü Serkan Semint yarışıyor. Heyecanla takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu haline geldi. İşte Temizlik Benim İşim yarışmacıları ile ilgili merak edilenler…

Temizlik Benim İşim puan durumu ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim yarışması hafta için her gün ekrana geliyor. Fox TV’de yayınlanan yarışma 14.00’da başlıyor. Heyecanla takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu haline geldi. 20 Eylül’de final günü Serkan Semint yarışıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

20 Eylül’de birinci olan Türkan Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI

TEMİZLİK BENİM İŞİM TÜRKAN KİMDİR?

Türkan Değirmenci 57 yaşında ve gündelikçi. Aslen Adapazarlı olan Türkan hanım 4 çocuk ve 2 torun sahibi. 18 senedir evlere temizliğe giden Türkan Hanım, Temizlik Benim İşim’e damga vurdu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAMİDE KİMDİR?

Hamide Atar 37 yaşında. Esnaf. Temizlik konusunda kendisine güveniyor. Bu hafta çok iddialı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNAY KİMDİR?

Sunay Aslan 32 yaşında. Ev hanımı. Adalet yanının güçlü olduğunu söyleyen Sunay Hanım yarışmada hiç kimseye haksızlık yapmayacağını söylemişti.

TEMİZLİK BENİM İŞİM ASİYE SENEM KİMDİR?

Asiye Senem Koç 24 yaşında. Ev hanımı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SERKAN KİMDİR?

Serkan Semint 25 yaşında. Öğrenci. Bu haftanın tek erkek yarışmacısıydı.

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