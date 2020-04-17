Temizlik Benim İşim'de haftanın kazananı belli oldu mu? Temizlik Benim İşim 17 Nisan Cuma günü birincisi kim?

Temizlik Benim İşim 17 Nisan Cuma günü birincisi program takipçileri tarafından merak ediliyor. Program hafta içi her gün saat 14.00’te FOX TV’de yayınlanıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta Temizlik Benim İşim yeni bölüm yayınlanmamıştı. Temizlik Benim İşim haftanın kazananı belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde…

TEMİZLİK BENİM İŞİM 17 NİSAN CUMA GÜNÜ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim’de haftanın kazananı henüz belli olmadı. 17 Nisan Cuma birincisi belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Her gün büyük bir heyecanla takip edilen Temizlik Benim İşim, FOX TV ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00’te başlıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.