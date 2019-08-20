Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? Temizlik Benim İşim yarışması formatı nedir?

Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? sorusu yeni yarışmaya denk gelen izleyiciler tarafındna merak ediliyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi’nin yapacağı olan programın yapımcılığını Talya Prodüksiyon yapıyor. İlk bölümünün 19 Ağustos Pazartesi günü saat 14:00’da ekrana geldi. “En iyi temizliği ben yaparım” sloganıyla ekranlara gelecek Temizlik Benim İşim'de her hafta 5 yarışmacı yarışacak. “En iyi temizliği ben yaparım” sloganıyla ekranlara gelecek Temizlik Benim İşim'de her hafta 5 yarışmacı yarışacak.



TEMİZLİK BENİM İŞİM FORMATI NEDİR?

“En iyi temizliği ben yaparım” sloganıyla ekranlara gelenTemizlik Benim İşim'de her hafta 5 yarışmacı yarışıyor. Yarışmada hiç bilmedikleri kirli bir eve giden yarışmacılar, verilen sürede evi temizlemek için kıyasıya mücadele edecek.

Bu arada yarışmacıları denetleyen Kadir ise zaman zaman onlara yardım ederken bazen de ağır bir şekilde eleştirecek. Gün sonunda da yapılan temizliğe göre yarışmacılara puan verecek. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı alan yarışmacı 10 Bin TL'nin sahibi olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.