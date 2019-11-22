Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? 22 Kasım Temizlik Benim İşim son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim puan durumu ve 70. bölümde neler olduğu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim yarışması hafta için her gün ekrana geliyor. Fox TV’de yayınlanan yarışma 14.00’da başlıyor. Heyecanla takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu haline geldi. Haberimiz içerisinden haftanın puan durumuna ulaşabilir, güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

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TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

22 Kasım'da birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

Geçtiğimiz hafta verilen puanların adaletsiz olduğunu ve temizliğe verilmediğini açıklayan Kadir, hafta boyunca yarışmacıların birbirlerine verdiği puanları iptal etti. Birinci Kadir'in puanları ile belirlendi. Haftanın sonunusu 6 puan alarak Gözde ve Yasemin oldu. Birinciliği iki yarışmacı paylaştı. 15 Kasım Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 8 puan alarak Hülya ve Gülfer oldu. Sevgi ise 7 puan aldı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM YEŞİM KİMDİR?

Yeşim Türkay, 44 yaşında ve ev hanımı. Evli ve 2 çocuk annesi Yeşim Hanım aslen Tokatlıdır. Pratik ve hızlı olmakla övünen Yeşim Türkay, hamarat ev hanımlarını temsilen yarışmaya katıldığını ifade ediyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM GÖNÜL KİMDİR?

Gönül Erdoğan, 27 yaşında öğrenci ve spor eğitmeni. Kendisini sıcakkanlı ve geveze olarak yarışmacı, dövüş sporları ile yakından ilgileniyor ve kick boks yapıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM TUĞÇE KİMDİR?

Tuğçe Atılay, 28 yaşında ve ev hanımı. Kendisini deli, çılgın ve geveze olarak tanımlayan yarışmacı, "bazen o kadar çok konuşuyorum ki kendi başım ağrıyor" ifadesini kullanıyor. En renkli yarışmacılardan birisi olmaya aday gibi görünüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM EMEL KİMDİR?

Emel Aydın, 32 yaşında ve ev hanımıdır. Evli ve 2 çocuk annesi Emel Hanım, 6. hissinin kuvvetli olduğunu iddia ediyor ve birincinin kendisi olduğunu ifade ediyor. Zirve mücadelesi verecek gibi görünüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SEVİL KİMDİR?

Sevil Ülken, 37 yaşında ve ev hanımıdır. Evli ve 3 çocuk annesi olan Sevil Hanım, aslen Gümüşhaneli olsa da doğma büyüme Kasımpaşalıdır. Dikkat çeken yarışmacılardan birisi olacağa benziyor.